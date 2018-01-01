فاس تهتز على وقع جريمة مروعة بطلاها ''ولد الشلحة'' و''التيمومة'' وها أشنو وقع ﻿

عرف حي لابیطة ظھر الخمیس ، وفاة أحد المنحرفين ونقل الثاني في حالة صحیة حرجة إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي، بمقاطعة المرینیین بفاس.

شوف تيفي

عرف حي لابیطة ظھر الخمیس ، وفاة أحد المنحرفين ونقل الثاني في حالة صحیة حرجة إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي، بمقاطعة المرینیین بفاس.

مصادر محلية قالت إن المصاب الثاني ما زال تحت العنایة الطبیة المركزة، وتحت المراقبة الأمنیة، حيث جاء وقوع الجريمة بعد سوء تفاھم تطور إلى نزاع، قبل أن یتسلح كل واحد منھما بأسلحة بیضاء لتسفر بذلك عن مقتل شخص ملقب بـ''التیمومة''، فیما یوجد الثاني الملقب بـ''ولد الشلحة'' بین الحیاة والموت.

هذا وقد تم نقل الهالك إلى مستودع الأموات، فيما فتح تحقيق في الموضوع، لمعرفة أسباب الحادث.