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حصري..الملك محمد السادس يتكفل بعلاج القبطان عبدالرحمان الريش

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 23:43 حصري..الملك محمد السادس يتكفل بعلاج القبطان عبدالرحمان الريش | مجتمع
حصري..الملك محمد السادس يتكفل بعلاج القبطان عبدالرحمان الريش
أعطى الملك محمد السادس أوامره لنقل القبطان السابق عبد الرحمان الريش، إلى المستشفى العسكري بالرباط لإتمام فترته العلاجية، بعد أن طاله النسيان والتهميش، منذ سنوات.

شوف تيفي

أعطى الملك محمد السادس أوامره لنقل الكولونيل السابق عبد الرحمان الريش، إلى المستشفى العسكري بالرباط لإتمام فترته العلاجية، بعد أن طاله النسيان والتهميش، منذ سنوات.

وكشف ابن القبطان محمد الريش في اتصال مع "شوف تيفي" أن والده قد تم نقله إلى المستشفى بأمر ملكي، وأضاف أنه ممتن للعائلة الملكية ولقائد البلاد بهذه الالتفاتة المولوية، التي أعطت شحنة معنوية إيجابية للقبطان عبد الرحمان الريش، الذي أفنى سنوات عمره في خدمة القوات المسلحة الملكية وخدمة البلاد.


ويعد الريش من بين خريجي أول فوج عسكري في المغرب حمل اسم "محمد الخامس"، حيث كلف بمجموعة من المهمات والمناصب مكنته من الحصول على رتبة قبطان بظهير ملكي شريف من قبل الراحل الحسن الثاني، إلى جانب تكريمه ببرقية شكر من طرف الملك محمد السادس.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

تكريم كولونيل القوات المسلحة الملكية

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