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الإرهاب يورط فقيها بالسراغنة

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 23:51 الإرهاب يورط فقيها بالسراغنة | مجتمع
الإرهاب يورط فقيها بالسراغنة
أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة فقيها بالجماعة القروية أولاد صبيح، على السجن المحلي بالمدينة ذاتها ومتابعته في حال اعتقال من أجل الوشاية الكاذبة.

"شوف تيفي"

أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة فقيها بالجماعة القروية أولاد صبيح، على السجن المحلي بالمدينة ذاتها ومتابعته في حال اعتقال من أجل الوشاية الكاذبة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الجمعة، فقد جاء اعتقال الظنين بعد أن قررت محكمة الاستئناف بالرباط حفظ شكاية تقدم بها الفقيه المذكور من أجل جريمة إرهابية لانعدام الدليل على وقوعها.

وتعود وقائع الملف إلى سنة 2016، حيث تقدم الفقيه المدعو "أ .ب. ف" بشكاية ضد "س.ن" يدعي فيها أنه طلب منه تهريب أسلحة لفائدته من موريتانيا مقابل مبلغ مالي قدره 50 ألف درهم.

وأكدت اليومية أن هذه الشكاية التي أحالها الوكيل العام للملك على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء لإجراء بحث حول علاقاته ومدى ارتباطه بجهات متطرفة، واستمعت الفرقة إلى شقيق المسمى "س.ن" والذي أفاد بأن هذا الأخير يتواجد بالولايات المتحدة الأمريكية منذ سنتين، حيث يعمل إماما بمسجد بتزكية من مؤسسة الحسن الثاني للجالية المقيمة بالخارج.

كما خلصت الأبحاث أن المسميين "أ.ف .ب" و "س,ن" من خلال الناظم الآلي وسجلات المحفوظات الممسوكة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عدم ضلوعهما في أي قضية من قضايا الإرهاب.



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