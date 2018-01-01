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أمن مراكش يداهم شقة مخصصة للدعارة ويوقف أربعة أشخاص بداخلها

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 23:07 أمن مراكش يداهم شقة مخصصة للدعارة ويوقف أربعة أشخاص بداخلها | حوادث و حقوق
أمن مراكش يداهم شقة مخصصة للدعارة ويوقف أربعة أشخاص بداخلها
أوقفت مصالح ولاية أمن مراكش أربعة أشخاص، من بينهم سيدة، داخل شقة يشتبه في إعدادها منزلا للدعارة وإيواء أشخاص يتعاطون السكر العلني البين.

"شــوف تيفي"

 


أوقفت مصالح ولاية أمن مراكش أربعة أشخاص، من بينهم سيدة، داخل شقة يشتبه في إعدادها منزلا للدعارة وإيواء أشخاص يتعاطون السكر العلني البين.

وحسب بلاغ أمني توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فقد كان سكان إحدى العمارات قد سجلوا شكاية ضد مالكة شقة كائنة بنفس العمارة، وذلك للاشتباه في ضلوعها في إعداد منزلها للفساد والسكر البين وإحداث الضوضاء، وهو ما تفاعلت معه مصالح الأمن التي تدخلت صباح اليوم الخميس، عند الساعة السادسة والنصف صباحا، وأوقفت مالكة الشقة وثلاثة أشخاص آخرين كانوا برفقتها، وهم في حالة سكر متقدمة.

هــذا وقد تم إخضاع جميع الأشخاص الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين تم الاستماع لعدد من الشهود الذين عاينوا الواقعة، ومن ضمنهم بعض قاطني العمارة السكنية التي توجد بها الشقة موضوع هذا التدخل الأمني.

 

 

‫شوف تيفي

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