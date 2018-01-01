 بعد خروج التوال من عكاشة.. بلاغ شديد اللهجة من فصيل درب السلطان ﻿
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بعد خروج التوال من عكاشة.. بلاغ شديد اللهجة من فصيل درب السلطان

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 21:50 بعد خروج التوال من عكاشة.. بلاغ شديد اللهجة من فصيل درب السلطان | سبور
بعد خروج التوال من عكاشة.. بلاغ شديد اللهجة من فصيل درب السلطان
بعد خروج زكرياء أمزيل الملقب بـ « التوال » قائد فصيل درب السلطان المساند الرسمي لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، خرجت عناصر الفصيل ببلاغ شديد اللهجة عبر فيسبوك يستنكرون من خلاله الحالة التي بات

شوف سبور

 

بعد خروج زكرياء أمزيل الملقب بـ « التوال » قائد فصيل درب السلطان المساند الرسمي لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، خرجت عناصر الفصيل ببلاغ شديد اللهجة عبر فيسبوك يستنكرون من خلاله الحالة التي بات عليها النادي الأخضر تحت عنوان « يوم ليس قابلا للنسيان ! حفل و فرح و امتنان ».

وجاء في بلاغ درب السلطان « … الرجاء تعاني و نحن سبب من أسباب معاناتها.. اجتمع جميع "أصحاب الكلمة " داخل المجموعة و تم الاتفاق على العديد من النقط ، منها عن طريقة تسيير المجموعة و أهمها كيفية التصدي للمشاكل التي يتخبط فيها الرجاء الرياضي …اليوم سنضع حلا ، اليوم سنضحي من أجل الفريق ،اليوم سنكون رجالا، اليوم بينا بلا بيه هو اليوم مع 18h00 بحديقة لارميطاج قرب مدرسة الرشاد ».


تجدر الإشارة، إلى أن زكرياء أمزيل عانق الحرية بعدما قضى سنة وستة أشهر بالسجن المحلي عكاشة بعد متابعته بتهم مختلفة.

 

 

‫شوف تيفي

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التوال بلاغ شديد اللهجة فصيل درب السلطان

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