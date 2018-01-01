انطلاق بطولة إفريقيا لكرة القدم المصغرة لفائدة النزلاء الأفارقة ﻿

انطلقت فعاليات ''بطولة إفريقيا لكرة القدم المصغرة''، اليوم الخميس، لفائدة النزلاء الأفارقة بالمؤسسات السجنية، التي تنظمها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع الجامعة الملكية

" شوف سبور"

انطلقت فعاليات "بطولة إفريقيا لكرة القدم المصغرة"، اليوم الخميس، لفائدة النزلاء الأفارقة بالمؤسسات السجنية، التي تنظمها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وذلك على هامش احتضان بلادنا لمنافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة من أجل أنسنة ظروف الاعتقال، والاعتناء بالفئات الهشة بمن فيهم النزلاء المنحدرين من إفريقيا، بهدف تأهيلهم لإعادة إدماجهم بعد الإفراج عنهم.

يشار إلى أن الفرق المشاركة تمثل دول غينيا، الكوت ديفوار، نيجيريا، الكاميرون، غانا، مالي، غينيا كوناكري،، السينغال، غينيا بيساو، الجزائر، تونس إضافة إلى المغرب.