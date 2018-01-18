مؤلم وبالصور..بطل مغربي مصاب بالسرطان ﻿

علمت '' شوف تيفي'' أن بطلا مغربيا في رياضة ''الطاي بوكسينغ'' يدعى ''أمين الكتاني''، تحولت حياته إلى جحيم بعد إصابته بمرض السرطان الخبيث.

"شوف تيفي"

علمت " شوف تيفي" أن بطلا مغربيا في رياضة "الطاي بوكسينغ" يدعى "أمين الكتاني"، تحولت حياته إلى جحيم بعد إصابته بمرض السرطان الخبيث.

وأوضح قريب البطل في اتصال له مع "شوف تيفي" قبل قليل من يومه الخميس، أن أمين الفائز قبل سنوات بلقب البطولة العربية وبلقب بطولة المغرب في سبع مناسبات، ينتمي لأسرة فقيرة، ويحتاج لتدخل أصحاب القلوب الرحيمة لمساعدته في مصاريف العلاج.

وأكد المتحدث بأن صحة "أمين" تدهورت خلال الأيام القليلة الأخيرة، داعيا الجميع إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي له، ومنحه فرصة للعلاج خارج أرض الوطن.