 تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس: إرسال مساعدات إنسانية إلى مدغشقر التي ضربها إعصار ''إيفا'' ﻿
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تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس: إرسال مساعدات إنسانية إلى مدغشقر التي ضربها إعصار ''إيفا''

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 20:47 تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس: إرسال مساعدات إنسانية إلى مدغشقر التي ضربها إعصار إيفا | بوليتيك
تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس: إرسال مساعدات إنسانية إلى مدغشقر التي ضربها إعصار ''إيفا''
ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنه وتنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، تم إرسال مساعدات إنسانية، اليوم الخميس، إلى مدغشقر، وذلك على إثر الإعصار ''إيفا'' الذي ضرب مؤخرا هذا البلد

 

''شوف تيفي''+''و م ع''


ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنه وتنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، تم إرسال مساعدات إنسانية، اليوم الخميس، إلى مدغشقر، وذلك على إثر الإعصار ''إيفا'' الذي ضرب مؤخرا هذا البلد الشقيق مخلفا العديد من الضحايا.

وأوضح بلاغ الوزارة أن هذه المساعدات الإنسانية التي تزن 30 طنا، تتألف من خيام وأغطية ومواد غذائية أساسية. وقد تم نقلها على متن طائرتين تابعتين للقوات الجوية الملكية.

وخلصت الوزارة إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار الصداقة الخالصة والتعاون المثمر والتضامن الفعال مع هذا البلد الشقيق، والذي تم تجسيده خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الملك، لمدغشقر في دجنبر 2016.



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المغرب شوف تيفي وزارة الشؤون الخارجية التعاون الدولي مدغشقر الملك محمد السادس

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