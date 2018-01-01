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الحمداوي يوقع رسميا مع فريقه الجديد

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 20:06 الحمداوي يوقع رسميا مع فريقه الجديد | سبور
الحمداوي يوقع رسميا مع فريقه الجديد
وقع منير الحمداوي اللاعب الدولي السابق، يوم أمس الأربعاء، بشكل رسمي رفقة تفينتي الهولندي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في صفقة حرة.

" شوف سبور"


وقع منير الحمداوي اللاعب الدولي السابق، يوم أمس الأربعاء، بشكل رسمي رفقة تفينتي الهولندي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في صفقة حرة.

وأكد الموقع الرسمي للفريق الهولندي، أن الحمداوي سيدافع عن ألوان تفينتي وقد سبق له أن حمل قميص عدد من الفرق العربية والأوروبية كنادي التعاون السعودي و أزيد ألكمار الهولندي و نادي توتنهام الإنجليزي وفيرونتينا الإيطالي.

وتوج اللاعب الدولي السابق بعدة جوائز أهمها جائزة أفضل لاعب كروي في الدوري الهولندي الممتاز سنة 2008 وبلقب كأس السلام رفقة نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي سنة 2005 وبطولة الدوري الهولندي الممتاز مع نادي أي زد ألكمار موسم 2008-2009 إضافة إلى بطولة الدوري الهولندي الممتاز رفقة أجاكس أمستردام سنة 2010-2011.



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شوف سبور المغرب الحمداوي منير

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