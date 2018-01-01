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عاجل.. محاكمة الزوجة وعشيقها المتورطين في قتل ''الخياط'' بالبير الجديد

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 20:00 عاجل.. محاكمة الزوجة وعشيقها المتورطين في قتل الخياط بالبير الجديد | حوادث و حقوق
عاجل.. محاكمة الزوجة وعشيقها المتورطين في قتل ''الخياط'' بالبير الجديد
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، ستشهد يوم 30 يناير الجاري أولى جلسات محاكمة الزوجة المتورطة رفقة عشيقها ''الصباغ'' في قتل زوجها الخياط بمنطقة ''البير الجديد

''شوف تيفي''

 

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، ستشهد يوم 30 يناير الجاري أولى جلسات محاكمة الزوجة المتورطة رفقة عشيقها ''الصباغ'' في قتل زوجها الخياط بمنطقة ''البير الجديد

وكان الوكيل العام باستنئافية مدينة الجديدة، قد أحال بداية الأسبوع الجاري، الزوجة المتورطة في قتل زوجها ''الخياط'' وعشيقها الصباغ على سجن سيدي موسى.

وأكد مصدر ''شوف تيفي'' أن المعنيين بالأمر، وُجهت لهما تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والخيانة الزوجية والمشاركة والسرقة وإهانة الضابطة القضائية.

 

 

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المغرب شوف تيفي استئنافية الجديدة سيدي موسى المشاركة الضابطة القضائية

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