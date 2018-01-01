''عبد اللطيف وهبي'' يدخل على خط وفاة رضيع بني ملال بسبب انعدام بنزين سيارة الإسعاف ﻿

طالب القيادي في الأصالة والمعاصرة والبرلماني عن دائرة تارودانت عبداللطيف وهبي، صباح اليوم الخميس بعدما تناول الكلمة خلال جلسة الأسئلة الشفوية المقبلة للتحدث وبشكل طارئ عن فضيحة وفاة رضيع بني

''شــوف تيفي''



طالب القيادي في الأصالة والمعاصرة والبرلماني عن دائرة تارودانت عبداللطيف وهبي، صباح اليوم الخميس بعدما تناول الكلمة خلال جلسة الأسئلة الشفوية المقبلة للتحدث وبشكل طارئ عن فضيحة وفاة رضيع بني ملال .

وفي هذا الصدد قال إن الرضيع توفي بسبب ما قيل مطالبة والده العاجز عن أداء مصاريف بنزين سيارة الإسعاف لنقله إلى الدار البيضاء لتلقي العلاج، الشيء الذي جعل ''وهبي'' يطالب بفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة الحقيقة قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الفضيحة.

وجدير بالذكر أنه توفي أمس الأربعاء رضيع عمره ستة أيام، بعد أن اضطر والده إلى نقله من مستشفى خنيفرة، لعدم توفره على التجهيزات اللازمة، إلى مستشفى بني ملال، الذي بدوره طلب من الأب نقله إلى الدار البيضاء.