 ''عبد اللطيف وهبي'' يدخل على خط وفاة رضيع بني ملال بسبب انعدام بنزين سيارة الإسعاف ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أبليكاسيون تكشف خيانة زوجة وها أشنو دار راجلها بعد اكتشافها | مجتمع

''أبليكاسيون'' تكشف خيانة زوجة وها أشنو دار راجلها بعد اكتشافها

فيديو جد خطير..حريق مهول داخل رموك غادي في الطريق بالصخيرات | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..حريق مهول داخل رموك غادي في الطريق بالصخيرات

بالصورة..حاتم عمور في ديو جديد أو ها معامن | ثقافة و فنون

بالصورة..حاتم عمور في ديو جديد أو ها معامن

بعدما أصبح النظام الجزائري أضحوكة العالم.. أويحيى يصرف الأزمة خارج البلاد ويتهم المغرب بتصدير الحشيش | دولي

بعدما أصبح النظام الجزائري أضحوكة العالم.. أويحيى يصرف الأزمة خارج البلاد ويتهم المغرب بتصدير

وزارة الصحة تبرئ ذمتها من وفاة رضيع بالمستشفى الجهوي ببني ملال | حوادث و حقوق

وزارة الصحة تبرئ ذمتها من وفاة رضيع بالمستشفى الجهوي ببني ملال

بالفيديو..دكتور في طب الأعشاب..ثلاث أنواع من الشامبوان تسبب السرطان ابتعدوا عنها‎ | بووز

بالفيديو..دكتور في طب الأعشاب..ثلاث أنواع من الشامبوان تسبب السرطان ابتعدوا عنها‎

بعد تجاوزه مرحلة الخطر..صورة جديدة لعبد الرؤوف تُشعل الفايسبوك | ثقافة و فنون

بعد تجاوزه مرحلة الخطر..صورة جديدة لعبد الرؤوف تُشعل الفايسبوك

بعد الدول الخليجية..ترامب يجبر شركة الآيفون على دفع ملايير من الدولارات بقانون جديد وها شحال | دولي

بعد الدول الخليجية..ترامب يجبر شركة الآيفون على دفع ملايير من الدولارات بقانون جديد وها شحال

انقلاب سيارة سياحية نواحي مراكش وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

انقلاب سيارة سياحية نواحي مراكش وها أشنو وقع

''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

''عبد اللطيف وهبي'' يدخل على خط وفاة رضيع بني ملال بسبب انعدام بنزين سيارة الإسعاف

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 19:56 عبد اللطيف وهبي يدخل على خط وفاة رضيع بني ملال بسبب انعدام بنزين سيارة الإسعاف | بوليتيك
''عبد اللطيف وهبي'' يدخل على خط وفاة رضيع بني ملال بسبب انعدام بنزين سيارة الإسعاف
طالب القيادي في الأصالة والمعاصرة والبرلماني عن دائرة تارودانت عبداللطيف وهبي، صباح اليوم الخميس بعدما تناول الكلمة خلال جلسة الأسئلة الشفوية المقبلة للتحدث وبشكل طارئ عن فضيحة وفاة رضيع بني

''شــوف تيفي''


طالب القيادي في الأصالة والمعاصرة والبرلماني عن دائرة تارودانت عبداللطيف وهبي، صباح اليوم الخميس بعدما تناول الكلمة خلال جلسة الأسئلة الشفوية المقبلة للتحدث وبشكل طارئ عن فضيحة وفاة رضيع بني ملال .

وفي هذا الصدد قال إن الرضيع توفي بسبب ما قيل مطالبة والده العاجز عن أداء مصاريف بنزين سيارة الإسعاف لنقله إلى الدار البيضاء لتلقي العلاج، الشيء الذي جعل ''وهبي'' يطالب بفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة الحقيقة قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الفضيحة.

وجدير بالذكر أنه توفي أمس الأربعاء رضيع عمره ستة أيام، بعد أن اضطر والده إلى نقله من مستشفى خنيفرة، لعدم توفره على التجهيزات اللازمة، إلى مستشفى بني ملال، الذي بدوره طلب من الأب نقله إلى الدار البيضاء.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي عبد اللطيف وهبي رضيع بني ملال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الموسم الفلاحي: الأمطار الأخيرة تنبئ بموسم فلاحي جيد | بوليتيك

الموسم الفلاحي: الأمطار الأخيرة تنبئ بموسم فلاحي جيد

تــقريــرمجموعة تفكير .. المغرب وإفريقيا روابط ثقافية ودينية راسخة | بوليتيك

تــقريــر''مجموعة تفكير'' ..'' المغرب وإفريقيا روابط ثقافية ودينية راسخة''

تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس: إرسال مساعدات إنسانية إلى مدغشقر التي ضربها إعصار إيفا | بوليتيك

تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس: إرسال مساعدات إنسانية إلى مدغشقر التي ضربها إعصار ''إيفا''

الحــكومة تـحمـي أغــنيـاء السـياسـة | بوليتيك

الحــكومة تـحمـي أغــنيـاء السـياسـة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصري و بالفيديو..نظام الصرف الجديد لن يؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة وكل ما يروج لا أساس له من الصحة | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

حصري و بالفيديو..نظام الصرف الجديد لن يؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة وكل ما يروج لا أساس له من الصحة

بوسعيد يُوضح.التليين معندوش علاقة بخفض الدرهم | خارج البلاطو

بوسعيد يُوضح.التليين معندوش علاقة بخفض الدرهم

فيديو من قلب مدينة إفران ..هاشنو دار المجلس للتجار | خارج البلاطو

فيديو من قلب مدينة إفران ..هاشنو دار المجلس للتجار

بالفيديو..تفاصيل مؤلمة ومحزنة عن مصرع شقيقتين بالكارة‎ | خبر اليوم

بالفيديو..تفاصيل مؤلمة ومحزنة عن مصرع شقيقتين بالكارة‎

﻿

آخر المستجدات

أبليكاسيون تكشف خيانة زوجة وها أشنو دار راجلها بعد اكتشافها | مجتمع
منذ 12 دقيقة

''أبليكاسيون'' تكشف خيانة زوجة وها أشنو دار راجلها بعد اكتشافها

فيديو جد خطير..حريق مهول داخل رموك غادي في الطريق بالصخيرات | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..حريق مهول داخل رموك غادي في الطريق بالصخيرات

بالصورة..حاتم عمور في ديو جديد أو ها معامن | ثقافة و فنون

بالصورة..حاتم عمور في ديو جديد أو ها معامن

بعدما أصبح النظام الجزائري أضحوكة العالم.. أويحيى يصرف الأزمة خارج البلاد ويتهم المغرب بتصدير الحشيش | دولي

بعدما أصبح النظام الجزائري أضحوكة العالم.. أويحيى يصرف الأزمة خارج البلاد ويتهم المغرب بتصدير

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.