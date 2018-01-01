 الحــكومة تـحمـي أغــنيـاء السـياسـة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أبليكاسيون تكشف خيانة زوجة وها أشنو دار راجلها بعد اكتشافها | مجتمع

''أبليكاسيون'' تكشف خيانة زوجة وها أشنو دار راجلها بعد اكتشافها

فيديو جد خطير..حريق مهول داخل رموك غادي في الطريق بالصخيرات | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..حريق مهول داخل رموك غادي في الطريق بالصخيرات

بالصورة..حاتم عمور في ديو جديد أو ها معامن | ثقافة و فنون

بالصورة..حاتم عمور في ديو جديد أو ها معامن

بعدما أصبح النظام الجزائري أضحوكة العالم.. أويحيى يصرف الأزمة خارج البلاد ويتهم المغرب بتصدير الحشيش | دولي

بعدما أصبح النظام الجزائري أضحوكة العالم.. أويحيى يصرف الأزمة خارج البلاد ويتهم المغرب بتصدير

وزارة الصحة تبرئ ذمتها من وفاة رضيع بالمستشفى الجهوي ببني ملال | حوادث و حقوق

وزارة الصحة تبرئ ذمتها من وفاة رضيع بالمستشفى الجهوي ببني ملال

بالفيديو..دكتور في طب الأعشاب..ثلاث أنواع من الشامبوان تسبب السرطان ابتعدوا عنها‎ | بووز

بالفيديو..دكتور في طب الأعشاب..ثلاث أنواع من الشامبوان تسبب السرطان ابتعدوا عنها‎

بعد تجاوزه مرحلة الخطر..صورة جديدة لعبد الرؤوف تُشعل الفايسبوك | ثقافة و فنون

بعد تجاوزه مرحلة الخطر..صورة جديدة لعبد الرؤوف تُشعل الفايسبوك

بعد الدول الخليجية..ترامب يجبر شركة الآيفون على دفع ملايير من الدولارات بقانون جديد وها شحال | دولي

بعد الدول الخليجية..ترامب يجبر شركة الآيفون على دفع ملايير من الدولارات بقانون جديد وها شحال

انقلاب سيارة سياحية نواحي مراكش وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

انقلاب سيارة سياحية نواحي مراكش وها أشنو وقع

''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

الحــكومة تـحمـي أغــنيـاء السـياسـة

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 19:55 الحــكومة تـحمـي أغــنيـاء السـياسـة | بوليتيك
الحــكومة تـحمـي أغــنيـاء السـياسـة
أكدت مصادر مطلعة أن الوزير مصطفى الخلفي اقترح على ''محمد بوسعيد'' إشهار ''الفيتو'' المتاح في الدستور، والذي ينص عليه الفصل 79 من الدستور، الذي يمنح للحكومة الإمكانية في ''أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو

"شـوف تيفي"

 

 أكدت مصادر مطلعة أن الوزير مصطفى الخلفي اقترح على "محمد بوسعيد"  إشهار "الفيتو"  المتاح في الدستور، والذي ينص عليه الفصل 79 من الدستور، الذي يمنح للحكومة الإمكانية في "أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون، وكل خلاف في هذا الشأن تبث فيه المحكمة الدستورية، في أجل ثمانية أيام، بطلب من أحد رئيسي المجلسين، أو من رئيس الحكومة"، وذلك لوضع مقترح قانون منع تعدد الأجور والتعويضات للمنتخبين أمام الباب المسدود، حسب ما أوردته "الأحداث المغربية" .

وفي هذا الصدد  فقد وجدت الأغلبية، بقيادة فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، وصفة دستورية متاحة لإقبار مقترح القانون المتعلق بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، منذ يوم 13 نونبر الماضي، وأحاله "الحبيب المالكي" ، رئيس المجلس، على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في شهر دجنبر الماضي، وتم تأجيل مناقشته بعد إصرار "عبد الله بوانو" ، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب مرة أولى، وتأجل مرة ثانية بعد غياب وزير الاقتصاد والمالية  "محمد بوسعيد".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الحكومة أغنياء السياسة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الموسم الفلاحي: الأمطار الأخيرة تنبئ بموسم فلاحي جيد | بوليتيك

الموسم الفلاحي: الأمطار الأخيرة تنبئ بموسم فلاحي جيد

تــقريــرمجموعة تفكير .. المغرب وإفريقيا روابط ثقافية ودينية راسخة | بوليتيك

تــقريــر''مجموعة تفكير'' ..'' المغرب وإفريقيا روابط ثقافية ودينية راسخة''

تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس: إرسال مساعدات إنسانية إلى مدغشقر التي ضربها إعصار إيفا | بوليتيك

تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس: إرسال مساعدات إنسانية إلى مدغشقر التي ضربها إعصار ''إيفا''

عبد اللطيف وهبي يدخل على خط وفاة رضيع بني ملال بسبب انعدام بنزين سيارة الإسعاف | بوليتيك

''عبد اللطيف وهبي'' يدخل على خط وفاة رضيع بني ملال بسبب انعدام بنزين سيارة الإسعاف

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصري و بالفيديو..نظام الصرف الجديد لن يؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة وكل ما يروج لا أساس له من الصحة | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

حصري و بالفيديو..نظام الصرف الجديد لن يؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة وكل ما يروج لا أساس له من الصحة

بوسعيد يُوضح.التليين معندوش علاقة بخفض الدرهم | خارج البلاطو

بوسعيد يُوضح.التليين معندوش علاقة بخفض الدرهم

فيديو من قلب مدينة إفران ..هاشنو دار المجلس للتجار | خارج البلاطو

فيديو من قلب مدينة إفران ..هاشنو دار المجلس للتجار

بالفيديو..تفاصيل مؤلمة ومحزنة عن مصرع شقيقتين بالكارة‎ | خبر اليوم

بالفيديو..تفاصيل مؤلمة ومحزنة عن مصرع شقيقتين بالكارة‎

﻿

آخر المستجدات

أبليكاسيون تكشف خيانة زوجة وها أشنو دار راجلها بعد اكتشافها | مجتمع
منذ 12 دقيقة

''أبليكاسيون'' تكشف خيانة زوجة وها أشنو دار راجلها بعد اكتشافها

فيديو جد خطير..حريق مهول داخل رموك غادي في الطريق بالصخيرات | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..حريق مهول داخل رموك غادي في الطريق بالصخيرات

بالصورة..حاتم عمور في ديو جديد أو ها معامن | ثقافة و فنون

بالصورة..حاتم عمور في ديو جديد أو ها معامن

بعدما أصبح النظام الجزائري أضحوكة العالم.. أويحيى يصرف الأزمة خارج البلاد ويتهم المغرب بتصدير الحشيش | دولي

بعدما أصبح النظام الجزائري أضحوكة العالم.. أويحيى يصرف الأزمة خارج البلاد ويتهم المغرب بتصدير

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.