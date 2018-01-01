 إحالة السيدة اللي عنفات خادمة بطريقة بشعة بالدارالبيضاء على سجن عكاشة ﻿
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إحالة السيدة اللي عنفات خادمة بطريقة بشعة بالدارالبيضاء على سجن عكاشة

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 19:41 إحالة السيدة اللي عنفات خادمة بطريقة بشعة بالدارالبيضاء على سجن عكاشة | مجتمع
إحالة السيدة اللي عنفات خادمة بطريقة بشعة بالدارالبيضاء على سجن عكاشة
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بوضع سيدة متهمة بتعذيب خادمتها في سجن عكاشة من أجل البحث معها بخصوص الأفعال التي قامت بها في حق الخادمة، التي لا تزال رهن المراقبة الطبية بإحدى

شــوف تيفي:

 

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بوضع سيدة متهمة بتعذيب خادمتها في سجن عكاشة من أجل البحث معها بخصوص الأفعال التي قامت بها في حق الخادمة، التي لا تزال رهن المراقبة الطبية بإحدى مصحات الدارالبيضاء.

و جاء قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعة السيدة في حالة اعتقال و إحالتها على السجن، بعد إحالتها من طرف الشرطة القضائية لمدينة أنفا التي يقع بها منزلها الفخم الذي عرف عمليات تعذيب الخادمة بطريقة جد بشعة.

و جاءت متابعة السيدة بعد أن تقدمت جمعية انصاف بعد اطلاعها على حالة الخادمة الصحية التي كانت متدهورة نتيجة حصص التعذيب الخطيرة،حسب ما كشفته يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الجمعة.

 

 

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شوف تيفي المغرب الدارالبيضاء تعنيف خادمة

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