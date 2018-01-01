بسبب هزيمته أمام المغرب.. إقالة مدرب منتخب غينيا ﻿

بعد هزيمة منتخب غينيا للاعبين المحليين أمام المنتخب المغربي، بثلاثة أهداف لواحد، برسم منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، قرر الاتحاد الغيني للعبة إقالة كانفوري لابي بانغورا، مدرب المنتخب

شوف سبور: وكالات

بعد هزيمة منتخب غينيا للاعبين المحليين أمام المنتخب المغربي، بثلاثة أهداف لواحد، برسم منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، قرر الاتحاد الغيني للعبة إقالة كانفوري لابي بانغورا، مدرب المنتخب الغيني مساء أمس الأربعاء.

وذكر الموقع الرسمي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أن قرار إقالة بانغورا اتخذ بعد إقصاء منتخب غينيا من الدور الأول لمنافسات "الشان" عقب اجتماع استثنائي، جمع رئيس الاتحاد الغيني لكرة القدم أنطونيو سواري، وأعضاء اللجنة التنفيذية، ووزير الشباب والرياضة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع حد لمهام بانغورا بالإجماع بعد النتائج المخيبة التي حصدها منتخب غينيا في بطولة إفريقيا، مشيرا إلى أن مساعده إبراهيما سوري توري سيتولى قيادة المنتخب في المباراة الثالثة والأخيرة ضد موريتانيا، وذلك إلى حين تعيين مدرب وفريق عمل جديدين من طرف الاتحاد الغيني.