رسميا : الكاف يهنئ المغرب بهذا الإنجاز ﻿

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس إفريقيا للمحليين 2018، أن عدد المشجعين الذين حضروا خلال المباريات العشر الأولى من الدور الأول لهذه المنافسة القارية، قد بلغ 155.031 مشجع.

" شوف سبور"

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس إفريقيا للمحليين 2018، أن عدد المشجعين الذين حضروا خلال المباريات العشر الأولى من الدور الأول لهذه المنافسة القارية، قد بلغ 155.031 مشجع.

وأكدت اللجنة المنظمة أن الإقبال الجماهيري على الملاعب الأربعة التي تحتضن هذا العرس القاري بكل من مدن الدار البيضاء، طنجة، مراكش، وأكادير من شأنه أن يساهم وبشكل كبير في إنجاح تنظيم هذه البطولة.



ودعت اللجنة المنظمة كل محبي كرة القدم للحضور إلى الملاعب، لمساندة المنتخبات المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين والتي تمتد الى غاية 4 فبراير 2018.