عاجل.. برلمانية تحضر جلسة محاكمة الزفزافي ومن معه ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن حنان رحاب البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، حلت قبل قليل من يومه الخميس، بالمحكمة لحضور أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن حنان رحاب البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، حلت قبل قليل من يومه الخميس، بالمحكمة لحضور أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه.

وأوضح الموفد بأن حنان رحاب حضرت على ما يبدو للرد على المحامي إبراهيم الراشدي الذي أشار خلال مرافعته في الجلسة الماضية بأن برلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، هاجمت المحامين المكلفين بالدفاع عن الدولة.

وأكد الموفد بأن حنان رحاب تفاجأت بعدم وجود الراشدي الذي انسحب قبل دقائق، مشيرا إلى أن أشغال الجلسة توقفت من أجل الاستراحة.