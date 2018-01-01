رسميا.. الوداد يوقع لمدربه الجديد خلفا للحسين عموتة ﻿

كشفت مصادر ودادية، قبل قليل، أن سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، وقع رسميا للمدرب الفرنسي هوبير فيلود، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

" شوف سبور"

كشفت مصادر ودادية، قبل قليل، أن سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، وقع رسميا للمدرب الفرنسي هوبير فيلود، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأفادت ذات المصادر، أن المدرب سيقود فريق الوداد إلى غاية نهاية الموسم الحالي مع إمكانية تجديد العقد، موضحة أنه تم تقديم المدرب للاعبين مباشرة بعد نهاية الحصة التدريبية بملعب بن جلون.

وقالت المصادر ذاتها، إن مدة العقد تمتد إلى نهاية الموسم الحالي موضحة أن الراتب الشهري لفيلود لا يتجاوز 25 مليون سنتيم وهو راتب أقل مما كان يتقاضاه الحسين عموتة.

تجدر الإشارة إلى أن الناصيري أقال المدرب السابق الحسين عموتة رفقة طاقمه التقني والطبي.