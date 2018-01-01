في إطار جولاته الميدانية..أخنوش يحل بجرادة و يطلق مشاريع فلاحية طموحة ﻿

في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها ، علمت ''شوف تيفي'' أن عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار سيحل بمدينة وجدة يوم السبت لحضور أشغال المؤتمر الجهوي للحزب، كما سيتفقد يوم غد الجمعة سير

شــــوف تيفي:

في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها ، علمت "شوف تيفي" أن عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار سيحل بمدينة وجدة يوم السبت لحضور أشغال المؤتمر الجهوي للحزب، كما سيتفقد يوم غد الجمعة سير المشاريع الفلاحية بإقليم جرادة رغم أنها لا توجد ضمن أجندة الساكنة التي تحتج بعد الفاجعة الأخيرة.

وكشفت مصادر خاصة لشوف تيفي، مقربة من رئيس التجمع الوطني للأحرار أن أخنوش سيستغل تواجده بجهة الشرق خلال النشاط الحزبي، لتفقد سير المشاريع الفلاحية التي تم إطلاقها بالإقليم خلال الأعوام الماضية.

الزيارة التي ستهم الجانب الفلاحي سيلتقي خلالها الوزير عددا من الفاعلين في القطاع، لجرد ما تحقق خلال السنوات الماضية، حيث استفادت جرادة من مخطط جهوي للتنمية الفلاحية هم عددا من المشاريع الموجهة للساكنة القروية.

ومن المرتقب أن يتم خلال هذه الزيارة أيضا الإعلان عن مشاريع فلاحية طموحة مرتقبة خلال الثلاث سنوات المقبلة، تهدف إلى الرفع من التنمية المحلية والاستجابة لحاجيات ساكنة الإقليم.

وشهدت الجهة منذ العام 2010 عدة مشاريع منضوية تحت مخطط المغرب الأخضر، مكنت من خلق عدد هام من مناصب الشغل، وأبانت عن إمكانية إتاحتها لتحقيق بديل إقتصادي فعال بالإقليم، مما يشجع على مواصلة تبني برامج موجهة لساكنة الإقليم.





