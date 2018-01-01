انفراد.. هذه منحة المنتخب المغربي المحلي بعد المرور إلى الربع من منافسات '' الشان '' ﻿

كشف مصدر موثوق به، أن لاعبي المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم ضمنوا منحة 20 مليون سنتيم لكل لاعب بعد تحقيق التأهل إلى دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين التي تجرى أطوارها بالمغرب في الفترة مابين

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف مصدر موثوق به، أن لاعبي المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم ضمنوا منحة 20 مليون سنتيم لكل لاعب بعد تحقيق التأهل إلى دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين التي تجرى أطوارها بالمغرب في الفترة مابين 13 يناير و 4 فبراير المقبل.

وأكد ذات المصدر في حديث مع '' شوف سبور''، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خصصت منحة 50 مليون سنتيم لكل لاعب في حال تحقيق لقب كأس إفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي المحلي حققوا التأهل بعد الفوز في مبارتي الجولة الأولى والثانية من دور المجموعات أمام منتخب موريتانيا وغينيا، وسيواجه منتخب السودان يوم الأحد المقبل بداية من الساعة 19.00.





