وفاء حجّي...لشكر دمر الاتحاد الاشتراكي وأدخله إلى مرحلة الجمود ﻿

أطلقت وفاء حجي، القيادية السابقة بحزب الإتحاد الاشتراكي، النار على الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، متهمة إياه بتدمير التاريخ النضالي العريق لحزب الوردة وإدخاله إلى مرحلة الجمود، برهنه لاستقلالية

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أطلقت وفاء حجي، القيادية السابقة بحزب الإتحاد الاشتراكي، النار على الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، متهمة إياه بتدمير التاريخ النضالي العريق لحزب الوردة وإدخاله إلى مرحلة الجمود، برهنه لاستقلالية القرار الحزبي لدى أحزاب إدارية وهو السلوك الذي تحكمت فيه، تضيف حجي، نوايا ذاتية ومصالح شخصية، لا تمت بصلة للخلق السياسي النبيل الذي تربى عليه الاتحاديون داخل حزب القوات الشعبية.

ووصفت حجي في حوار مع "المشعل"، أجراه معها الزميل عبد الواحد الوز، حكومة سعد الدين العثماني بـ "الحكومة الضعيفة والشاردة والمرتبكة"، مؤكدة أنها تفتقد لتصور شمولي للإصلاح وتراهن على مواصلة سياسة ضرب جيوب المغاربة والاستدانة وتخريب ما تبقى من الطبقة المتوسطة، في الوقت الذي عبرت فيه عن استغرابها من استمرار حزب الإتحاد الاشتراكي في المشاركة في حكومة "تسبح في واد ومعاناة المغاربة في واد آخر" على حد تعبيرها...

تفاصيل هذا الحوار الجريء تجدونها في عدد "المشعل" لهذا الأسبوع والمتوفر بالأكشاك من 18 إلى 24 يناير الجاري.





