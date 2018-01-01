 وفاء حجّي...لشكر دمر الاتحاد الاشتراكي وأدخله إلى مرحلة الجمود ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أبليكاسيون تكشف خيانة زوجة وها أشنو دار راجلها بعد اكتشافها | مجتمع

''أبليكاسيون'' تكشف خيانة زوجة وها أشنو دار راجلها بعد اكتشافها

فيديو جد خطير..حريق مهول داخل رموك غادي في الطريق بالصخيرات | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..حريق مهول داخل رموك غادي في الطريق بالصخيرات

بالصورة..حاتم عمور في ديو جديد أو ها معامن | ثقافة و فنون

بالصورة..حاتم عمور في ديو جديد أو ها معامن

بعدما أصبح النظام الجزائري أضحوكة العالم.. أويحيى يصرف الأزمة خارج البلاد ويتهم المغرب بتصدير الحشيش | دولي

بعدما أصبح النظام الجزائري أضحوكة العالم.. أويحيى يصرف الأزمة خارج البلاد ويتهم المغرب بتصدير

وزارة الصحة تبرئ ذمتها من وفاة رضيع بالمستشفى الجهوي ببني ملال | حوادث و حقوق

وزارة الصحة تبرئ ذمتها من وفاة رضيع بالمستشفى الجهوي ببني ملال

بالفيديو..دكتور في طب الأعشاب..ثلاث أنواع من الشامبوان تسبب السرطان ابتعدوا عنها‎ | بووز

بالفيديو..دكتور في طب الأعشاب..ثلاث أنواع من الشامبوان تسبب السرطان ابتعدوا عنها‎

بعد تجاوزه مرحلة الخطر..صورة جديدة لعبد الرؤوف تُشعل الفايسبوك | ثقافة و فنون

بعد تجاوزه مرحلة الخطر..صورة جديدة لعبد الرؤوف تُشعل الفايسبوك

بعد الدول الخليجية..ترامب يجبر شركة الآيفون على دفع ملايير من الدولارات بقانون جديد وها شحال | دولي

بعد الدول الخليجية..ترامب يجبر شركة الآيفون على دفع ملايير من الدولارات بقانون جديد وها شحال

انقلاب سيارة سياحية نواحي مراكش وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

انقلاب سيارة سياحية نواحي مراكش وها أشنو وقع

''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

وفاء حجّي...لشكر دمر الاتحاد الاشتراكي وأدخله إلى مرحلة الجمود

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 17:57 وفاء حجّي...لشكر دمر الاتحاد الاشتراكي وأدخله إلى مرحلة الجمود | بوليتيك
وفاء حجّي...لشكر دمر الاتحاد الاشتراكي وأدخله إلى مرحلة الجمود
أطلقت وفاء حجي، القيادية السابقة بحزب الإتحاد الاشتراكي، النار على الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، متهمة إياه بتدمير التاريخ النضالي العريق لحزب الوردة وإدخاله إلى مرحلة الجمود، برهنه لاستقلالية

شوف تيفي

 

أطلقت وفاء حجي، القيادية السابقة بحزب الإتحاد الاشتراكي، النار على الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، متهمة إياه بتدمير التاريخ النضالي العريق لحزب الوردة وإدخاله إلى مرحلة الجمود، برهنه لاستقلالية القرار الحزبي لدى أحزاب إدارية وهو السلوك الذي تحكمت فيه، تضيف حجي، نوايا ذاتية ومصالح شخصية، لا تمت بصلة للخلق السياسي النبيل الذي تربى عليه الاتحاديون داخل حزب القوات الشعبية.

ووصفت حجي في حوار مع "المشعل"، أجراه معها الزميل عبد الواحد الوز، حكومة سعد الدين العثماني بـ "الحكومة الضعيفة والشاردة والمرتبكة"، مؤكدة أنها تفتقد لتصور شمولي للإصلاح وتراهن على مواصلة سياسة ضرب جيوب المغاربة والاستدانة وتخريب ما تبقى من الطبقة المتوسطة، في الوقت الذي عبرت فيه عن استغرابها من استمرار حزب الإتحاد الاشتراكي في المشاركة في حكومة "تسبح في واد ومعاناة المغاربة في واد آخر" على حد تعبيرها...

تفاصيل هذا الحوار الجريء تجدونها في عدد "المشعل" لهذا الأسبوع والمتوفر بالأكشاك من 18 إلى 24 يناير الجاري.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب الاتحاد الاشتراكي حكومة سعد الدين العثماني استقلالية الحزب تخريب استدانة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الموسم الفلاحي: الأمطار الأخيرة تنبئ بموسم فلاحي جيد | بوليتيك

الموسم الفلاحي: الأمطار الأخيرة تنبئ بموسم فلاحي جيد

تــقريــرمجموعة تفكير .. المغرب وإفريقيا روابط ثقافية ودينية راسخة | بوليتيك

تــقريــر''مجموعة تفكير'' ..'' المغرب وإفريقيا روابط ثقافية ودينية راسخة''

تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس: إرسال مساعدات إنسانية إلى مدغشقر التي ضربها إعصار إيفا | بوليتيك

تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس: إرسال مساعدات إنسانية إلى مدغشقر التي ضربها إعصار ''إيفا''

عبد اللطيف وهبي يدخل على خط وفاة رضيع بني ملال بسبب انعدام بنزين سيارة الإسعاف | بوليتيك

''عبد اللطيف وهبي'' يدخل على خط وفاة رضيع بني ملال بسبب انعدام بنزين سيارة الإسعاف

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصري و بالفيديو..نظام الصرف الجديد لن يؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة وكل ما يروج لا أساس له من الصحة | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

حصري و بالفيديو..نظام الصرف الجديد لن يؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة وكل ما يروج لا أساس له من الصحة

بوسعيد يُوضح.التليين معندوش علاقة بخفض الدرهم | خارج البلاطو

بوسعيد يُوضح.التليين معندوش علاقة بخفض الدرهم

فيديو من قلب مدينة إفران ..هاشنو دار المجلس للتجار | خارج البلاطو

فيديو من قلب مدينة إفران ..هاشنو دار المجلس للتجار

بالفيديو..تفاصيل مؤلمة ومحزنة عن مصرع شقيقتين بالكارة‎ | خبر اليوم

بالفيديو..تفاصيل مؤلمة ومحزنة عن مصرع شقيقتين بالكارة‎

﻿

آخر المستجدات

أبليكاسيون تكشف خيانة زوجة وها أشنو دار راجلها بعد اكتشافها | مجتمع
منذ 14 دقيقة

''أبليكاسيون'' تكشف خيانة زوجة وها أشنو دار راجلها بعد اكتشافها

فيديو جد خطير..حريق مهول داخل رموك غادي في الطريق بالصخيرات | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..حريق مهول داخل رموك غادي في الطريق بالصخيرات

بالصورة..حاتم عمور في ديو جديد أو ها معامن | ثقافة و فنون

بالصورة..حاتم عمور في ديو جديد أو ها معامن

بعدما أصبح النظام الجزائري أضحوكة العالم.. أويحيى يصرف الأزمة خارج البلاد ويتهم المغرب بتصدير الحشيش | دولي

بعدما أصبح النظام الجزائري أضحوكة العالم.. أويحيى يصرف الأزمة خارج البلاد ويتهم المغرب بتصدير

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.