ها علاش السياحة فبلادنا مبغاتش تزيد لقدام..نادية سنوسي المكلفة بالتواصل ترفع شعار "لا للتواصل" وتكرس ثقافة حجب المعلومة ﻿

في سلوك مثير للإستغراب والإستهجان في نفس الوقت، ترفض مديرية التواصل بالمكتب الوطني المغربي للسياحة الخاضعة لوصاية محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد التضامني

شــــوف تيفي:



في سلوك مثير للإستغراب والإستهجان في نفس الوقت، ترفض مديرية التواصل بالمكتب الوطني المغربي للسياحة الخاضعة لوصاية محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد التضامني، بشكل عمدي، الرد على اتصالات "شوف تيفي" لاستقصاء مواقفها واستفساراتها حول "التقصير وضعف المواكبة وإجهاض الرؤية الوطنية لتنمية القطاع" في مضامين بعض الشكايات التي توصلت بها "شوف تيفي" من لدن بعض مهنيي وكالات الأسفار ببلادنا، وهو السلوك الذي لا يليق بمغرب يراهن على تطوير منتوجه السياحي ويتطلع إلى استقطاب 20 مليون سائح في أفق 2020، وفق ما هو مسطر في توجهات الرؤية الملكية التي تطمح لجعل بلادنا قبلة سياحية مدرة للنمو وعائدات العملة الصعبة، خصوصا في ظل دخول منظومة صرف الدرهم إلى مرحلة التحرير وما يستوجب ذلك من قدرة على مواكبة هذا الورش الإصلاحي الكبير، وتحديدا من لدن الفاعلين بالقطاع، كما هو حال المكتب الوطني المغربي للسياحة.

وبالنظر لطبيعة الشكايات المرتبطة بالموضوع، والتي تخص واقع السياحة ببعض جهات المملكة، سعت شوف تيفي إلى ربط الإتصال بالمسؤولة عن مديرية المغرب والسياحة الداخلية بالمكتب الوطني المغربي للسياحة نادية سنوسي، لاستجلاء حقيقة الشكايات الموجهة لهذه المؤسسة العمومية، لكن هذه الأخيرة رفعت شعار "لا للتواصل" في وجه قناة "شوف تيفي" التي تحضى باهتمام الرأي العام الوطني وتحقق أعلى نسب للمشاهدة ببلادنا، في محاولة كرست مفهوم حجب المعلومة عن المغاربة، في سلوك يفسر أسباب عجز مؤسسة المكتب الوطني المغربي للسياحة عن مواكبة برامج الإنعاش السياحي في بلادنا، وهو العجز الذي بدا واضحا في عهد الوزير الجديد الذي سعى إلى تبرير هذا الفشل بإقالة عبد الرفيع زويتن مؤخرا من منصب الإدارة العامة للمكتب الوطني المغربي للسياحة، لكن ذلك لم يغير من الوضع شيئا ما دامت حليمة وفية لعادتها القديمة