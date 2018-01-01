صادم..أب يجبر بناته على ممارسة الجنس معه والعمل في الدعارة والرقص للزبناء في ملهى ليلي ﻿

قامت المصالح الأمنية في إمارة رأس الخيمة في الإمارات، مؤخرا باعتقال رجل كان يجبر بناته على ممارسة الجنس معه والعمل في الدعارة.

"شوف تيفي"

قامت المصالح الأمنية في إمارة رأس الخيمة في الإمارات، مؤخرا باعتقال رجل كان يجبر بناته على ممارسة الجنس معه والعمل في الدعارة.

وحسب ما كشف عنه موقع قناة " lbc" أمس الأربعاء، فإن المحكمة الجنائية استمعت إلى الأب، وهو أجنبي مقيم بالإمارات، وتبين بأنه كان يجبر اثنين من بناته العشرة على ممارسة الجنس معه ومع غرباء.

وأشارت القناة إلى أنه ووفقا لسجلات المحكمة، فقد اتهمت النيابة العامة في رأس الخيمة المشتبه به بسبع تهم، بما في ذلك الاتجار بالبشر لأن إحدى بناته كانت قاصرة، موضحة بأن ابنته أكدت بأن والدها كان يقوم باستغلالها واغتصابها، هي وشقيقتها البالغة من العمر 31 عاماً كما أجبرهما على الرقص في ملهى ليلي وممارسة الجنس مع الزبائن مقابل المال.





