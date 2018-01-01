 جنرال أمريكي يكشف تسجيلات ووثائق استخباراتية هائلة على داعش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أبليكاسيون تكشف خيانة زوجة وها أشنو دار راجلها بعد اكتشافها | مجتمع

''أبليكاسيون'' تكشف خيانة زوجة وها أشنو دار راجلها بعد اكتشافها

فيديو جد خطير..حريق مهول داخل رموك غادي في الطريق بالصخيرات | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..حريق مهول داخل رموك غادي في الطريق بالصخيرات

بالصورة..حاتم عمور في ديو جديد أو ها معامن | ثقافة و فنون

بالصورة..حاتم عمور في ديو جديد أو ها معامن

بعدما أصبح النظام الجزائري أضحوكة العالم.. أويحيى يصرف الأزمة خارج البلاد ويتهم المغرب بتصدير الحشيش | دولي

بعدما أصبح النظام الجزائري أضحوكة العالم.. أويحيى يصرف الأزمة خارج البلاد ويتهم المغرب بتصدير

وزارة الصحة تبرئ ذمتها من وفاة رضيع بالمستشفى الجهوي ببني ملال | حوادث و حقوق

وزارة الصحة تبرئ ذمتها من وفاة رضيع بالمستشفى الجهوي ببني ملال

بالفيديو..دكتور في طب الأعشاب..ثلاث أنواع من الشامبوان تسبب السرطان ابتعدوا عنها‎ | بووز

بالفيديو..دكتور في طب الأعشاب..ثلاث أنواع من الشامبوان تسبب السرطان ابتعدوا عنها‎

بعد تجاوزه مرحلة الخطر..صورة جديدة لعبد الرؤوف تُشعل الفايسبوك | ثقافة و فنون

بعد تجاوزه مرحلة الخطر..صورة جديدة لعبد الرؤوف تُشعل الفايسبوك

بعد الدول الخليجية..ترامب يجبر شركة الآيفون على دفع ملايير من الدولارات بقانون جديد وها شحال | دولي

بعد الدول الخليجية..ترامب يجبر شركة الآيفون على دفع ملايير من الدولارات بقانون جديد وها شحال

انقلاب سيارة سياحية نواحي مراكش وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

انقلاب سيارة سياحية نواحي مراكش وها أشنو وقع

''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

جنرال أمريكي يكشف تسجيلات ووثائق استخباراتية هائلة على داعش

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 17:22 جنرال أمريكي يكشف تسجيلات ووثائق استخباراتية هائلة على داعش | دولي
جنرال أمريكي يكشف تسجيلات ووثائق استخباراتية هائلة على داعش
كشف تقرير لصحيفة ''يو أس أيه توداي'' الأمريكية أن عناصر داعش الفارين من سوريا تركوا وراءهم كميات هائلة من التسجيلات والوثائق الاستخباراتية.

"شــوف تيفي"

 

كشف تقرير لصحيفة "يو أس أيه توداي" الأمريكية أن عناصر داعش الفارين من سوريا تركوا وراءهم كميات هائلة من التسجيلات والوثائق الاستخباراتية.

وفي هذا الصدد نقلت الصحيفة عن الميجر جنرال جيمس جيرارد، قائد فرقة العمل المشتركة للعمليات الخاصة بالعراق وسوريا ضمن التحالف الدولي، في مقابلة من بغداد قوله إن "الاحتفاظ بكل هذه التسجيلات هو أمر مذهل"، واحتفظ داعش بسجلات دقيقة تتضمن المسائل المالية والتوجيهات والأوامر الميدانية والإدارية التي تحمل ختما رسميا للتنظيم.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، استولى التحالف بقيادة الولايات المتحدة والقوات المحلية على كمية ضخمة من البيانات المخزنة على أجهزة الحاسوب الخاصة بداعش وأماكن مخصصة للتخزين في شمالي سوريا، حيث تعمل القوات المدعومة من قبل الولايات المتحدة، بحسب التحالف، ويمكن لكل "تيرابايت" الاحتفاظ بأكثر من 80 مليون صفحة من مستندات مايكروسوفت ورد.

وقال جيرارد: "لقد علمنا الكثير عن هيكلهم التنظيمي، وكيفية التواصل بينهم، وكيفية إدارة الأفراد وعمليات التمويل"، ولفت جيرارد إلى أن سجلات داعش تضم كمية هائلة من التفاصيل عن كل عنصر في التنظيم بما في ذلك قائمة تنظيف الملابس للأفراد، حسب ما أورده موقع "سكاي نيوز عربي".

وبحسب الصحيفة، فقد سمحت هذه المعلومات للتحالف باستهداف كبار قادة التنظيم، وقال جيرارد: "إن الأشياء الأكثر قيمة التي نبحث عنها على الفور هي الروابط، وفهم بنية التنظيم حتى نتمكن من تركيز جهود الاستهداف لدينا"، وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها قتلت عددا كبيرا من كبار المسؤولين في التنظيم، رغم أن زعيمه أبو بكر البغدادي لا يزال طليقا.

وفي ذروة سيطرة التنظيم، حصل على نحو 50 مليون دولار شهريا من عائدات النفط، ونهب 500 مليون دولار أخرى من المصارف في المناطق التي سيطر عليها لكن اليوم فقد داعش 98 في المئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها، بحسب التحالف الدولي.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي داعش كنز الاستخبارات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعدما أصبح النظام الجزائري أضحوكة العالم.. أويحيى يصرف الأزمة خارج البلاد ويتهم المغرب بتصدير الحشيش | دولي

بعدما أصبح النظام الجزائري أضحوكة العالم.. أويحيى يصرف الأزمة خارج البلاد ويتهم المغرب بتصدير الحشيش

بعد الدول الخليجية..ترامب يجبر شركة الآيفون على دفع ملايير من الدولارات بقانون جديد وها شحال | دولي

بعد الدول الخليجية..ترامب يجبر شركة الآيفون على دفع ملايير من الدولارات بقانون جديد وها شحال

موقف البرلمان الشيلي ضربة موجعة لجبهة البوليساريو | دولي

موقف البرلمان الشيلي ضربة موجعة لجبهة البوليساريو

بعد فضيحة تسريب مكالمات هاتفية ليسرا وهالة صدقي وعفاف شعيب وشخصيات أخرى.. إقالة رئيس جهاز المخابرات المصري وهذه هي التفاصيل | دولي

بعد فضيحة تسريب مكالمات هاتفية ليسرا وهالة صدقي وعفاف شعيب وشخصيات أخرى.. إقالة رئيس جهاز المخابرات المصري وهذه هي التفاصيل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصري و بالفيديو..نظام الصرف الجديد لن يؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة وكل ما يروج لا أساس له من الصحة | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

حصري و بالفيديو..نظام الصرف الجديد لن يؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة وكل ما يروج لا أساس له من الصحة

بوسعيد يُوضح.التليين معندوش علاقة بخفض الدرهم | خارج البلاطو

بوسعيد يُوضح.التليين معندوش علاقة بخفض الدرهم

فيديو من قلب مدينة إفران ..هاشنو دار المجلس للتجار | خارج البلاطو

فيديو من قلب مدينة إفران ..هاشنو دار المجلس للتجار

بالفيديو..تفاصيل مؤلمة ومحزنة عن مصرع شقيقتين بالكارة‎ | خبر اليوم

بالفيديو..تفاصيل مؤلمة ومحزنة عن مصرع شقيقتين بالكارة‎

﻿

آخر المستجدات

أبليكاسيون تكشف خيانة زوجة وها أشنو دار راجلها بعد اكتشافها | مجتمع
منذ 14 دقيقة

''أبليكاسيون'' تكشف خيانة زوجة وها أشنو دار راجلها بعد اكتشافها

فيديو جد خطير..حريق مهول داخل رموك غادي في الطريق بالصخيرات | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..حريق مهول داخل رموك غادي في الطريق بالصخيرات

بالصورة..حاتم عمور في ديو جديد أو ها معامن | ثقافة و فنون

بالصورة..حاتم عمور في ديو جديد أو ها معامن

بعدما أصبح النظام الجزائري أضحوكة العالم.. أويحيى يصرف الأزمة خارج البلاد ويتهم المغرب بتصدير الحشيش | دولي

بعدما أصبح النظام الجزائري أضحوكة العالم.. أويحيى يصرف الأزمة خارج البلاد ويتهم المغرب بتصدير

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.