جنرال أمريكي يكشف تسجيلات ووثائق استخباراتية هائلة على داعش ﻿

كشف تقرير لصحيفة ''يو أس أيه توداي'' الأمريكية أن عناصر داعش الفارين من سوريا تركوا وراءهم كميات هائلة من التسجيلات والوثائق الاستخباراتية.

"شــوف تيفي"

كشف تقرير لصحيفة "يو أس أيه توداي" الأمريكية أن عناصر داعش الفارين من سوريا تركوا وراءهم كميات هائلة من التسجيلات والوثائق الاستخباراتية.

وفي هذا الصدد نقلت الصحيفة عن الميجر جنرال جيمس جيرارد، قائد فرقة العمل المشتركة للعمليات الخاصة بالعراق وسوريا ضمن التحالف الدولي، في مقابلة من بغداد قوله إن "الاحتفاظ بكل هذه التسجيلات هو أمر مذهل"، واحتفظ داعش بسجلات دقيقة تتضمن المسائل المالية والتوجيهات والأوامر الميدانية والإدارية التي تحمل ختما رسميا للتنظيم.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، استولى التحالف بقيادة الولايات المتحدة والقوات المحلية على كمية ضخمة من البيانات المخزنة على أجهزة الحاسوب الخاصة بداعش وأماكن مخصصة للتخزين في شمالي سوريا، حيث تعمل القوات المدعومة من قبل الولايات المتحدة، بحسب التحالف، ويمكن لكل "تيرابايت" الاحتفاظ بأكثر من 80 مليون صفحة من مستندات مايكروسوفت ورد.

وقال جيرارد: "لقد علمنا الكثير عن هيكلهم التنظيمي، وكيفية التواصل بينهم، وكيفية إدارة الأفراد وعمليات التمويل"، ولفت جيرارد إلى أن سجلات داعش تضم كمية هائلة من التفاصيل عن كل عنصر في التنظيم بما في ذلك قائمة تنظيف الملابس للأفراد، حسب ما أورده موقع "سكاي نيوز عربي".

وبحسب الصحيفة، فقد سمحت هذه المعلومات للتحالف باستهداف كبار قادة التنظيم، وقال جيرارد: "إن الأشياء الأكثر قيمة التي نبحث عنها على الفور هي الروابط، وفهم بنية التنظيم حتى نتمكن من تركيز جهود الاستهداف لدينا"، وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها قتلت عددا كبيرا من كبار المسؤولين في التنظيم، رغم أن زعيمه أبو بكر البغدادي لا يزال طليقا.

وفي ذروة سيطرة التنظيم، حصل على نحو 50 مليون دولار شهريا من عائدات النفط، ونهب 500 مليون دولار أخرى من المصارف في المناطق التي سيطر عليها لكن اليوم فقد داعش 98 في المئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها، بحسب التحالف الدولي.





