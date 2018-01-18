عاجل وبالصور..مرشح للبيرمي دار كسيدة خايبة بزاف خلال الدورة الشرفية بخنيفرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مرشحا لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، تعرض لحادث خطير قبل قليل من يومه الخميس، بخنيفرة، خلال قيامه بـ ''الدورة الشرفية''.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن مرشحا لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، تعرض لحادث خطير قبل قليل من يومه الخميس، بخنيفرة، خلال قيامه بـ "الدورة الشرفية".

وأوضح المصدر ذاته أن المرشح وخلال قيامه بـ "الدورة الشرفية" فقد السيطرة على المقود واصطدم بقوة بشاحنة صغيرة ما خلف إصابته بجروح متفاوتة الخطورة تم على إثرها نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأكد ذات المصدر أن متواجدين بعين المكان، حملوا المسؤولية للموظف المكلف بمراقبة المرشح والذي كان إلى جانب هذا الأخير لأنه لم يقم بعمله ومساعدة المرشح على إيقاف السيارة.