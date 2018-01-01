عاجل..انطلاق محاكمة الزفزافي ورفاقه ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، انطلقت قبل قليل من يومه الخميس، بحضور جميع المعتقلين.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، انطلقت قبل قليل من يومه الخميس، بحضور جميع المعتقلين.

وأوضح الموفد بأن الجلسة، انطلقت بالمرافعة الخاصة بهيئة الدفاع عن المعتقلين، مبرزا بأن المحامية خديجة الروكاني المنتمية لهذه الهيئة استغلت الفرصة خلال هذه الجلسة، وقالت إن ترافعها في هذا الملف أثر على مهنتها وعلى توافد الزبناء على مكتبها وعلى حياتها العائلية.

وأكد الموفد بأن الأجواء داخل الجلسة عادية، مؤكدا في الوقت نفسه بأن الجلسة تعرف حضور عدد قليل من أفراد أسر المعتقلين.