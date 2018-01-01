رونار يغيب عن تداريب المنتخب المغربي المحلي وهذه هي التفاصيل ﻿

قرر هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي الأول، الغياب عن حضور تداريب المنتخب المغربي المحلي المشارك في منافسات كأس أمم إفريقيا لمحليين التي تجرى أطوارها بالمغرب في الفترة 13 يناير و 4 فبراير المقبل.

" شوف سبور"

قرر هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي الأول، الغياب عن حضور تداريب المنتخب المغربي المحلي المشارك في منافسات كأس أمم إفريقيا لمحليين التي تجرى أطوارها بالمغرب في الفترة 13 يناير و 4 فبراير المقبل.

وحسب تقارير إعلامية، فقد أكد رونار أن الطاقم التقني للمنتخب المحلي تحت إشراف الإطار الوطني جمال السلامي يشتغل بطريقة جيدة، ويحقق نتائج إيجابية، ولا حاجة له بالحضور للتداريب.

وأفادت ذات المصادر، أن رونار معجب بطريقة اشتغال المدرب جمال السلامي خلال متابعة بعض المباريات استعدادا للبطولة القارية وفضل أن يترك المنتخب المحلي يشتغل بالطريقة التي اعتادها، مبديا ثقته الكبيرة في الطاقم التقني.

واكتفى رونار بمتابعة مباريات المنتخب المحلي بملعب مركب محمد الخامس، ويتحدث مع الطاقم التقني بعد نهاية المباريات في حال كانت لديه بعض الملاحظات.