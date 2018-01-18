بالصور..شوفو شنو وقع بمدينة الجديدة بعدما ضربها ميني تسونامي ﻿

تسببت أمواج البحر القوية ليلة الأربعاء الخميس، في وقوع بعض الخسائر المادية الطفيفة بمدينة الجديدة، بسبب تجاوزها للسور المحيط بكورنيش عاصمة دكالة.

"شوف تيفي"

تسببت أمواج البحر القوية ليلة الأربعاء الخميس، في وقوع بعض الخسائر المادية الطفيفة بمدينة الجديدة، بسبب تجاوزها للسور المحيط بكورنيش عاصمة دكالة.

وكانت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، قد كشفت بأنه وابتداء من مساء أمس الأربعاء، ستعرف السواحل الأطلسية أمواجا عالية سيتراوح علوها ما بين 4 و 6 أمتار، خاصة على السواحل ما بين الرباط وطانطان.

وأفادت المديرية في بلاغ لها أن فترة المد، خلال يوم الخميس، ستكون حوالي الساعة الثانية والنصف والثالثة والنصف من صباح الخميس، وبين الثانية والنصف والثالثة والنصف زوالا مع علو ما بين 2,5 و 3,5 أمتار.

وأشارت المديرية إلى أن هذه الحالة الجوية ستستمر طيلة يوم الخميس وستنقص حدتها ابتداء من يوم الجمعة.