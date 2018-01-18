خطير وبالصور..شاب حصلوه لابس النقاب وكيخطف الأطفال وسلخوه مزيان ﻿

تمكن ساكنة منطقة العيايدة التابعة لمدينة الخانكة بمصر، أمس الأربعاء، من إيقاف شاب متنكر فى زي نساء ''نقاب'' وهو متلبس بمحاولة اختطاف أطفال من أمام منزلهم.

"شوف تيفي"

تمكن ساكنة منطقة العيايدة التابعة لمدينة الخانكة بمصر، أمس الأربعاء، من إيقاف شاب متنكر فى زي نساء "نقاب" وهو متلبس بمحاولة اختطاف أطفال من أمام منزلهم.

وحسب موقع "اليوم السابع" المصري فقد تلقت الشرطة بلاغا من أهالي عرب العيايدة بالخانكة بضبطهم شابا يرتدى نقابا لخطف الأطفال أثناء لهوهم أمام منازلهم ويقوم باستدراجهم بحجة أنه امرأة وبحاجة للمساعدة، ليتم الاحتفاظ به بعد تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونشر الموقع المصري مجموعة من الصور للمعني بالأمر والتي تظهر تعرضه للضرب المبرح خلال عملية إيقافه.