 خطير وبالصور..شاب حصلوه لابس النقاب وكيخطف الأطفال وسلخوه مزيان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أبليكاسيون تكشف خيانة زوجة وها أشنو دار راجلها بعد اكتشافها | مجتمع

''أبليكاسيون'' تكشف خيانة زوجة وها أشنو دار راجلها بعد اكتشافها

فيديو جد خطير..حريق مهول داخل رموك غادي في الطريق بالصخيرات | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..حريق مهول داخل رموك غادي في الطريق بالصخيرات

بالصورة..حاتم عمور في ديو جديد أو ها معامن | ثقافة و فنون

بالصورة..حاتم عمور في ديو جديد أو ها معامن

بعدما أصبح النظام الجزائري أضحوكة العالم.. أويحيى يصرف الأزمة خارج البلاد ويتهم المغرب بتصدير الحشيش | دولي

بعدما أصبح النظام الجزائري أضحوكة العالم.. أويحيى يصرف الأزمة خارج البلاد ويتهم المغرب بتصدير

وزارة الصحة تبرئ ذمتها من وفاة رضيع بالمستشفى الجهوي ببني ملال | حوادث و حقوق

وزارة الصحة تبرئ ذمتها من وفاة رضيع بالمستشفى الجهوي ببني ملال

بالفيديو..دكتور في طب الأعشاب..ثلاث أنواع من الشامبوان تسبب السرطان ابتعدوا عنها‎ | بووز

بالفيديو..دكتور في طب الأعشاب..ثلاث أنواع من الشامبوان تسبب السرطان ابتعدوا عنها‎

بعد تجاوزه مرحلة الخطر..صورة جديدة لعبد الرؤوف تُشعل الفايسبوك | ثقافة و فنون

بعد تجاوزه مرحلة الخطر..صورة جديدة لعبد الرؤوف تُشعل الفايسبوك

بعد الدول الخليجية..ترامب يجبر شركة الآيفون على دفع ملايير من الدولارات بقانون جديد وها شحال | دولي

بعد الدول الخليجية..ترامب يجبر شركة الآيفون على دفع ملايير من الدولارات بقانون جديد وها شحال

انقلاب سيارة سياحية نواحي مراكش وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

انقلاب سيارة سياحية نواحي مراكش وها أشنو وقع

''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

خطير وبالصور..شاب حصلوه لابس النقاب وكيخطف الأطفال وسلخوه مزيان

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 15:34 خطير وبالصور..شاب حصلوه لابس النقاب وكيخطف الأطفال وسلخوه مزيان | دولي
خطير وبالصور..شاب حصلوه لابس النقاب وكيخطف الأطفال وسلخوه مزيان
تمكن ساكنة منطقة العيايدة التابعة لمدينة الخانكة بمصر، أمس الأربعاء، من إيقاف شاب متنكر فى زي نساء ''نقاب'' وهو متلبس بمحاولة اختطاف أطفال من أمام منزلهم.

"شوف تيفي"

 تمكن ساكنة منطقة العيايدة التابعة لمدينة الخانكة بمصر، أمس الأربعاء، من إيقاف شاب متنكر فى زي نساء "نقاب" وهو متلبس بمحاولة اختطاف أطفال من أمام منزلهم.

 وحسب موقع "اليوم السابع" المصري فقد تلقت الشرطة بلاغا من أهالي عرب العيايدة بالخانكة بضبطهم شابا يرتدى نقابا لخطف الأطفال أثناء لهوهم أمام منازلهم ويقوم باستدراجهم بحجة أنه امرأة وبحاجة للمساعدة، ليتم الاحتفاظ به بعد تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونشر الموقع المصري مجموعة من الصور للمعني بالأمر والتي تظهر تعرضه للضرب المبرح خلال عملية إيقافه.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي النقاب شاب الأطفال الاختطاف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعدما أصبح النظام الجزائري أضحوكة العالم.. أويحيى يصرف الأزمة خارج البلاد ويتهم المغرب بتصدير الحشيش | دولي

بعدما أصبح النظام الجزائري أضحوكة العالم.. أويحيى يصرف الأزمة خارج البلاد ويتهم المغرب بتصدير الحشيش

بعد الدول الخليجية..ترامب يجبر شركة الآيفون على دفع ملايير من الدولارات بقانون جديد وها شحال | دولي

بعد الدول الخليجية..ترامب يجبر شركة الآيفون على دفع ملايير من الدولارات بقانون جديد وها شحال

موقف البرلمان الشيلي ضربة موجعة لجبهة البوليساريو | دولي

موقف البرلمان الشيلي ضربة موجعة لجبهة البوليساريو

بعد فضيحة تسريب مكالمات هاتفية ليسرا وهالة صدقي وعفاف شعيب وشخصيات أخرى.. إقالة رئيس جهاز المخابرات المصري وهذه هي التفاصيل | دولي

بعد فضيحة تسريب مكالمات هاتفية ليسرا وهالة صدقي وعفاف شعيب وشخصيات أخرى.. إقالة رئيس جهاز المخابرات المصري وهذه هي التفاصيل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصري و بالفيديو..نظام الصرف الجديد لن يؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة وكل ما يروج لا أساس له من الصحة | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

حصري و بالفيديو..نظام الصرف الجديد لن يؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة وكل ما يروج لا أساس له من الصحة

بوسعيد يُوضح.التليين معندوش علاقة بخفض الدرهم | خارج البلاطو

بوسعيد يُوضح.التليين معندوش علاقة بخفض الدرهم

فيديو من قلب مدينة إفران ..هاشنو دار المجلس للتجار | خارج البلاطو

فيديو من قلب مدينة إفران ..هاشنو دار المجلس للتجار

بالفيديو..تفاصيل مؤلمة ومحزنة عن مصرع شقيقتين بالكارة‎ | خبر اليوم

بالفيديو..تفاصيل مؤلمة ومحزنة عن مصرع شقيقتين بالكارة‎

﻿

آخر المستجدات

أبليكاسيون تكشف خيانة زوجة وها أشنو دار راجلها بعد اكتشافها | مجتمع
منذ 14 دقيقة

''أبليكاسيون'' تكشف خيانة زوجة وها أشنو دار راجلها بعد اكتشافها

فيديو جد خطير..حريق مهول داخل رموك غادي في الطريق بالصخيرات | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..حريق مهول داخل رموك غادي في الطريق بالصخيرات

بالصورة..حاتم عمور في ديو جديد أو ها معامن | ثقافة و فنون

بالصورة..حاتم عمور في ديو جديد أو ها معامن

بعدما أصبح النظام الجزائري أضحوكة العالم.. أويحيى يصرف الأزمة خارج البلاد ويتهم المغرب بتصدير الحشيش | دولي

بعدما أصبح النظام الجزائري أضحوكة العالم.. أويحيى يصرف الأزمة خارج البلاد ويتهم المغرب بتصدير

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.