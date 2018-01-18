كوسومار وناهد رشاد يُرافقان الطلبة من خلال هذا البرنامج الرقمي ﻿

قامت كوسومار، بتعاون مع الأخصائية النفسية ناهد رشاد، بإطلاق الدورة الرابعة لبرنامج ''prépare ton exam''، برنامج رقمي 100%، يهدف إلى دعم ومرافقة الطلبة المغاربة في دراساتهم.

"شوف تيفي"

قامت كوسومار، بتعاون مع الأخصائية النفسية ناهد رشاد، بإطلاق الدورة الرابعة لبرنامج "prépare ton exam"، برنامج رقمي 100%، يهدف إلى دعم ومرافقة الطلبة المغاربة في دراساتهم.

وحسب بلاغ توصلت به "شوف تيفي" فلم يعد التعليم في المغرب كما كان سابقاً، بل تطور على مر الزمن ليأخذ أشكالاً جديدة، فمع التطور التكنولوجي وتنوع اهتمامات وميولات الطلبة نحو تخصصات جديدة، أصبح الدعم النفسي من الأساسيات أكثر من أي وقت مضى، لضمان نجاحهم، والدليل على هذا تضاعف التوتر عندهم، عدم الثقة في أنفسهم والإرهاق المستمر لديهم، من هنا جاءت فكرة برنامج "prépare ton exam"، الذي قامت كوسومار والأخصائية النفسانية ناهد رشاد بتطويره.

وأكد البلاغ بأن "prépare ton exam" هو برنامج رقمي 100% على شكل ندوات، نصائح، فيديوهات، فيديوهات مباشرة على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك و على قناة يوتيوب، هدفه الأساسي دعم الطلبة ومساعدتهم في النجاح في امتحاناتهم في أحسن الظروف، مشيرا إلى أن الدورة الأولى من هذا البرنامج، انطلقت سنة 2014، مقدمة بذلك دعما نفسانيا لمجموعة من الطلبة من مختلف المستويات الدراسية، وقد حقق نجاحاً كبيراً على مدى الدورات الثلاث السابقة، حيث استفاد 8000 طالب من الندوات التي أقيمت في 5 مدن من المملكة خلال الدورة الأولى والثانية، وعبر أكثر من 100.000 عن إعجابهم بصفحة الموقع الاجتماعي فيسبوك منذ انطلاق الدورة الثالثة.

وتتميز الدورة الرابعة من البرنامج، تحت شعار "يالله نجحوا جميع"، بمجموعة من المستجدات من بينها تحديات شهرية، وفيديوهات مباشرة لمواضيع متنوعة، ولقاءات شهرية مع الأخصائية النفسانية ناهد، ونشرات أسبوعية، بالإضافة إلى وصفات صحية، وفيديوهات لمعجبين يشاركون فيها تجاربهم.

وأكد البلاغ أن البرنامج يتميز كذلك بمجموعة من التحديات الشهرية لتعزيز تفاعل المعجبين، حيث ستعلن الصفحة، أسبوعاً قبل ذلك، عن التحدي الشهري، ويتم اختيار أفضل فيديو للمعجب الذي رفع التحدي، لمكافأته بقسيمة شراء بقيمة 500 درهم، مبرزا بأن معجبين فازوا خلال التحديين السابقين "لنغير عاداتنا" و "لنبدأ الرياضة"، موضحا في الوقت نفسه على أنه سيكون هناك فيديو مباشر يهدف لإنعاش العلاقة مع المعجبين، وستقوم الصفحة بمجموعة من الأنشطة الاجتماعية المنظمة مع متتبعي الصفحة، وذلك للتقرب من المعجبين، وخلق جسور بين الرقمي والواقعي، والإنصات لمشاكل واحتياجات المعجبين، و ستقام عدة أنشطة مقربة كتنظيم اللقاءات، وتنظيم سباقات وجولات ركض، وتنظيم ورشات يوغا ضحك، والتطوع في مجموعة من الأعمال الخيرية، وزيارة بعض المؤسسات.

وأبرز البلاغ أن هناك نشرة أسبوعية عبارة عن ملتقى أسبوعي للطلبة المستفيدين من برنامج PTE، لإطلاع المعجبين على آخر المستجدات، التي تهم منح التسجيلات في المدارس وتواريخ الولوج إلى المدراس.

وبخصوص مستجدات هذه الدورة، أكد البلاغ في ختامه على أنها ستعرف نشر فيديوهات المعجبين الذي يمكن من ضمان تفاعلهم ويساعد على فهم احتياجاتهم ومشاركة تجاربهم، ووضع الوصفات الصحية، التي تهدف إلى نهج جديد لتوعية الشباب على تأثير التغذية الصحية على سلامة الجسد والعقل خاصة عند تحضير الامتحانات، ومكافأة المتفوقين بجائزة للمعجبين الأكثر إلتزاماً بالبرنامج، و"جائزة التميز" التي ستمنح للمعجبين الأفضل الثلاث، بقيمة 20.000 درهم للجائزة الأولى، 15.000 درهم للجائزة الثانية و 10.000 درهم للجائزة الثالثة.