منتخب السودان مهدد بالإقصاء من '' الشان '' ﻿

يتجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نحو إقصاء منتخب السودان من منافسات بطولة إفريقيا للمحليين المقامة بالمغرب، في الفترة ما بين 13 يناير و 4 فبراير المقبل.

'' شوف سبور''

يتجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نحو إقصاء منتخب السودان من منافسات بطولة إفريقيا للمحليين المقامة بالمغرب، في الفترة ما بين 13 يناير و 4 فبراير المقبل.

وكشفت تقارير إعلامية، أن منتخب غينيا تحفظ على إشراك أحد اللاعبين غير المؤهلين للمنافسة وبالتالي احتمال إلغاء مباراته المقبلة مع المغرب برسم الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

وحسب ذات المصادر فإن اللاعب صاوي السماني وقع عقدا للعب في صفوف نادي الاتحاد الليبي قادما من المريخ السوداني بتاريخ 31 دجنبر 2017 مما يحرمه حسب ما تقدم به الاتحاد الغيني من اللعب في منافسات الشان.