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ترامب بالمغرب

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 14:38 ترامب بالمغرب | بوليتيك
ترامب بالمغرب
''ترامب بالمغر'' هكذا عنونت جريدة ''المشعل'' الأسبوعية ملفا خاصا عن علاقة ترامب بالمغرب، وخاصة اللقاء التاريخي الذي جمع الملك الراحل الحسن الثاني مع دونالد ترامب وثلة من رجال السياسة والاقتصاد

شوف تيفي:

 "ترامب بالمغر" هكذا عنونت جريدة "المشعل" الأسبوعية ملفا خاصا عن علاقة ترامب بالمغرب، وخاصة اللقاء التاريخي الذي جمع الملك الراحل الحسن الثاني مع دونالد ترامب وثلة من رجال السياسة والاقتصاد والإعلام في فندق بنيويورك يدعى "بلازا"، كان الحسن الثاني قد حجز جناحا في هذا الفندق الراقي من عند مالكه الذي لم يكن سوى ترامب رئيس الولايات المتحدة اليوم، وكلف إدارة الفندق بتنظيم عشاء كبير في قاعة الاستقبال على شرف شخصيات كبيرة في بلد العم سام...كما تطرقت "المشعل" إلى مناسبة أخرى في أواسط الثمانينيات حينما زار ترامب المغرب...

أسرار هذه الزيارة، وما جرى في عشاء الحسن الثاني وترامب، وحقائق أخرى عن الرئيس الأمريكي المثير للجدل من خلال كتاب "نار وغضب" الذي نشر مؤخرا نجدها في عدد المشعل لهذا الأسبوع من 18 إلى 24 يناير الجاري، والموجود حاليا بالأكشاك...

 

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شـــوف يفي المغرب ترامب الحسن الثاني لقاء تعيين امريكا

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