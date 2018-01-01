مثير.. الوداد لم يفسخ بعد عقده مع المدرب عموتة بشكل رسمي وقد يواجه مشاكل قانونية مع مدربه الجديد ﻿

كشف مصدر قريب من الطاقم التقني المقال من طرف سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، أن إدارة النادي لم تفسخ بعد تعاقدها مع الإطار الوطني وباقي مساعديه بعد الإعلان عبر الموقع الرسمي

" شوف سبور"

كشف مصدر قريب من الطاقم التقني المقال من طرف سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، أن إدارة النادي لم تفسخ بعد تعاقدها مع الإطار الوطني وباقي مساعديه بعد الإعلان عبر الموقع الرسمي للقلعة الحمراء عن رحيلهم.

وأفادت ذات المصادر، أن إدارة النادي لم تنه بعد الإجراءات القانونية والإدارية مع الإطار الوطني الحسين عموتة وباقي أفراد طاقمه التقني، مؤكدة أنه كان من المنتظر أن يجتمع الناصيري يوم أمس الأربعاء لإنهاء ارتباطه قبل التوقيع لمدرب جديد.

وحسب ذات المصادر، فإن الوداد قد يواجه عراقيل قانونية في حال توقيع عقده يومه الخميس مع خليفة المدرب الحسين عموتة في الوقت الذي لم ينه بعد ارتباطه بشكل رسمي مع طاقمه التقني.