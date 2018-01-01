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كويكب ضخم قريب من الأرض وهذه مخاطره

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 14:30 كويكب ضخم قريب من الأرض وهذه مخاطره | منوعات
كويكب ضخم قريب من الأرض وهذه مخاطره
بات كويكب كبير يدعى ''2002 AJ12'' قريب من المرور بالقرب من كوكب الأرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة واحتمال ذلك في يوم 4 فبراير المقبل.

شوف تيفي

 بات كويكب كبير يدعى "2002 AJ12" قريب من المرور بالقرب من كوكب الأرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة واحتمال ذلك في يوم 4 فبراير المقبل.

 وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام دولية، فإن الكويكب يمتاز بحجمه الكبير الذي يصل لحوالي 1.1 كلم، ما يجعله أكبر من أطول أبراج العالم "برج خليفة" المتواجد بدبي الإماراتية.

 وحسب ما كشفت عنه « ناسا » فإن هذا الكويكب، يُشكِل "خطرا مُحتملا"، إذ في حال ضرب كوكب الأرض، سينقله إلى عصر جليدي مصغر حيث سيلقي بكميات هائلة من الغبار والرماد في الهواء، ويسبب حرائق في الغابات، كما أن حطام الكويكب يمكن أن يبقى في الغلاف الجوي لمدة تصل إلى 10 سنوات، ليمنع بذلك وصول أشعة الشمس.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي منوعات كويكب برج خليفة

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