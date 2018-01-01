المنتخب الوطني لكرة القدم يرتقي في التصنيف الشهري الجديد ﻿

ارتقى المنتخب الوطني لكرة القدم، في التصنيف الشهري الجديد ، الصادر صباح اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا''بمركز واحد محتلا الرتبة 39 عالميا.

شوف سبور

ارتقى المنتخب الوطني لكرة القدم، في التصنيف الشهري الجديد ، الصادر صباح اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"بمركز واحد محتلا الرتبة 39 عالميا.

واحتل المنتخب الوطني المركز 39 برصيد 748 نقطة، متقدما بمركز واحد عن الترتيب الصادر خلال الشهر الماضي، حيث كان احتل المركز 40 عالميا.

وجاء المنتخب المغربي على المستوى الإفريقي رابعا وراء المنتخب التونسي صاحب المركز الأوّل والمركز 23 عالميا برصيد 915 نقطة، متفوّقا بمركز وحيد على المنتخب السينغالي الذي جاء في المركز 24 برصيد 875 نقطة، و جاء المنتخب المصري في المركز الثالث و 30 عالميا (805ن).