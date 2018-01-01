غـــريب.. قـــاضي يطرد محامية مغربية بسبب الحجاب ﻿

طلب مجلس الدولة في إيطاليا توضيحات حول واقعة قيام قاضٍ بإبعاد محامية مسلمة مغربية من قاعة إحدى محاكم البلاد بسبب رفضها نزع حجاب الرأس خلال الجلسة.

"شــوف تيفي"

طلب مجلس الدولة في إيطاليا توضيحات حول واقعة قيام قاضٍ بإبعاد محامية مسلمة مغربية من قاعة إحدى محاكم البلاد بسبب رفضها نزع حجاب الرأس خلال الجلسة.

وطلب القاضي "جانكارلو موتساريللي" رئيس المحكمة الإدارية الإقليمية في مدينة بولونيا بشمال شرق إيطاليا خلال جلسة ترأسها أمس الأربعاء من المحامية "أسماء بلفقير" نزع حجابها قبل الشروع في تقديم دفاعها، لكن المحامية رفضت خلع الحجاب فقام القاضي بإبعادها من قاعة المحكمة، حسب ما أورده موقع قناة العالم .

من جانبه، قال رئيس مجلس الدولة "أليساندرو بانيو" في بيان: "فيما يتعلق بما ورد عن إقدام رئيس المحكمة الإدارية الإقليمية في بولونيا بدعوة محامية شابة لمغادرة قاعة المحكمة لأنّها ترتدي الحجاب الإسلامي، فقد أمرنا الأمين العام للمجلس "ماريو تورسيلو" بتقديم تقرير مفصل عن الواقعة لإجراء تقييم كامل لما حدث".

وفي هذا الصدد فالمحكمة التي شهدت واقعة إبعاد بلفقير تخضع لولاية مجلس الدولة التي تختص محاكمه بنظر النزاعات الإدارية، وتعمل أسماء بلفقير (25 عاماً) لدى المكتب القانوني التابع لجامعة "مودينا وريجو إيميليا" وهي موكلة عن صديقة لها في دعوى تتعلق بأحد العطاءات العقارية تنظرها المحكمة المذكورة.

ونقل التلفزيون الحكومي عن بلفقير قولها : "إنّ رئيس المحكمة لم يبرّر طلبه مني نزع الحجاب على أساس قانوني بل بما وصفه ضرورة احترام الثقافة والتقاليد وهذا لم يحدث معي قط في أي قاعة محكمة إيطالية من قبل".

ووفق معطيات رسمية؛ يبلغ عدد المسلمين في إيطاليا مليون و613 ألف نسمة يحمل 150 ألف منهم الجنسية الإيطالية فيما يتمتع الباقون بإقامات قانونية فيما يبلغ إجمالي عدد سكان البلاد نحو 60 مليون نسمة.