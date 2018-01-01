سكوب..المحامي موريتي كيقلب على الفنان سعد المجرد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر قريب من مكتب المحامي الفرنسي ''موريتي''، أن الموظفين العاملين بالمكتب فشلوا في الاتصال بالفنان سعد المجرد خلال اليومين الماضيين بسبب إغلاقه لهواتفه.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر قريب من مكتب المحامي الفرنسي "موريتي"، أن الموظفين العاملين بالمكتب فشلوا في الاتصال بالفنان سعد المجرد خلال اليومين الماضيين بسبب إغلاقه لهواتفه.

وأوضح المصدر ذاته أن الموظفين، حاولوا كذلك الاتصال بوالدي المجرد لكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، مشيرا إلى أن ملف الفنان المغربي يحتوي على رقم هاتفي لفتاة تم الاتصال به هو الآخر للعديد من المرات.



وأشار ذات المصدر إلى أن مكتب "موريتي"، حاول الاتصال بالفنان المغربي سعد المجرد لإطلاعه بآخر تطورات قضيته مع الفتاة الفرنسية لورا بريول والتي قد تعقد أولى جلساتها خلال الأيام القليلة المقبلة مباشرة بعد انتهاء التحقيق.