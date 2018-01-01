مزحة قاصرين تتسبب في قتل مهاجر مغربي ﻿

قضى مهاجر مغربي حرقا داخل سيارة في مدينة ''ڤيرونا'' الإيطالية، خلال شهر دجنبر الماضي، وانكشفت هويات منفذي الجريمة وهما قاصران أقرا أنهما حاولا السخرية من المهاجر ''المتشرد'' لكن سخريتهما انقلبت إلى

"شـوف تيفي"

قضى مهاجر مغربي حرقا داخل سيارة في مدينة "ڤيرونا" الإيطالية، خلال شهر دجنبر الماضي، وانكشفت هويات منفذي الجريمة وهما قاصران أقرا أنهما حاولا السخرية من المهاجر "المتشرد" لكن سخريتهما انقلبت إلى دراما.

وبعد بحث مستفيض من لدن الأمن في منطقة Zevio بمدينة "ڤيرونا" شمالي إيطاليا، ثبت تورط قاصرين 13 و17 سنة، في جريمة قتل "أحمد. ف" وهو مهاجر مغربي، 64 سنة، حرقا بعدما أضرما النار في سيارة كان ينام داخلها.

وإذ ظل المهاجر الدوني، هدفا لسخرية فتيان منطقة Zevio، فإن القاصرين رميا أوراقا مشتعلة على السيارة من أجل إخافة المهاجر المغربي إلا أن السيارة تحولت بسرعة إلى أتون حال دون فرار الرجل الستيني ووفاته حرقا.

واعترف القاصر الأصغر أن الأمر تعلق بمزحة ورغبة في السخرية من المهاجر المغربي، على أن أحد الشهود أكد أنه رأى المهاجر المغربي يصارع النيران في محاولة للهروب من داخل السيارة لكن الموت كان أسبق.

وبينما ظلت فرضية جريمة قتل واردة أمام الأمن الإيطالي، خلال التحقيق في الحادث، أدى الاستئناس بتسجيلات كاميرات مراقبة إلى كشف هويتي منفذي "المحرقة" Zevio .