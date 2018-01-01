عــــاجل: تطورات جديدة في قضية الخادمة اللي حرقاتها المشغلة ديالها فكازا وهاشنو قالت ليهم فالسبيطار ﻿

في تطورات جديدة حول قضية الخادمة التي تعرضت لاعتداء خطير بمدينة الدارالبيضاء من طرف مشغلتها،علمت ''شوف تيفي'' أن الأخيرة دخلت يومه الخميس،في أزمة نفسية.

شـــوف تيفي:

في تطورات جديدة حول قضية الخادمة التي تعرضت لاعتداء خطير بمدينة الدارالبيضاء من طرف مشغلتها،علمت "شوف تيفي" أن الأخيرة دخلت يومه الخميس،في أزمة نفسية.

و حسب مصادرنا، رفضت الخادمة "فاطمة" التي تنحدر من مدينة زاكورة رؤية عائلتها و طلبت من الطاقم الطبي المشرف على حالتها منع الزيارة عنها نظرا لحالتها النفسية الصعبة.

هذا وجرى سابقا فتح بحث قضائي ، تحت إشراف النيابة العامة، على خلفية تعرض خادمة لاعتداء شنيع بالعاصمة الاقتصادية .

وذكر المصدر ذاته ، أنه بعد إشعار النيابة العامة بهذا الاعتداء ، أمرت مباشرة بفتح بحث قضائي لتحديد كل الملابسات المتعلقة بهذه النازلة .