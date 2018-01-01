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بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 12:57 حصري: هذه قيمة عقد المدرب الجديد للوداد وهذا هو موعد تقديمه رسميا | سبور
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تأكيدا للخبر الذي انفردت بنشره ''شوف تيفي'' قبل يومين، توصل فريق الوداد الرياضي لكرة القدم إلى اتفاق مع الفرنسي هوبير فلود لقيادة الفريق الأحمر خلفا للحسين عموتة.

 شوف تيفي:

 تأكيدا للخبر الذي انفردت بنشره "شوف تيفي" قبل يومين، توصل فريق الوداد الرياضي لكرة القدم إلى اتفاق مع الفرنسي هوبير فلود لقيادة الفريق الأحمر خلفا للحسين عموتة.

 وكشفت مصادر خاصة لـ"شوف تيفي" أن توقيع العقد سيتم بشكل رسمي صباح يوم غد على أن يتم تقديم المدرب للاعبين خلال الحصة التدريبة المبرمجة بمركب بنجلون.

 وقالت المصادر ذاتها، إن مدة العقد سنة ونصف مبرزة في السياق نفسه أن الراتب الشهري لفلود لا يتجاوز 25 مليون سنتيم وهو راتب أقل مما كان يتقاضاه الحسين عموتة.

 وذكرت المصادر ذاتها، أن سعيد الناصيري رئيس الوداد لازال لم يحسم في هوية الطاقم المساعد للمدرب الفرنسي.

‫شوف تيفي

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