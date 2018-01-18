عاجـــل بعد السكوادرا..قائد فصيل درب السلطان يعانق الحرية ﻿

عانق في هاته الأثناء من يومه الخميس زكرياء أمزيل المُلقب بـ « التُوال » الكابو السابق لفصيل درب السلطان المساند الرسمي لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، « عانق » الحرية.

شوف سبور

عانق في هاته الأثناء من يومه الخميس زكرياء أمزيل المُلقب بـ « التُوال » الكابو السابق لفصيل درب السلطان المساند الرسمي لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، « عانق » الحرية.

وحسب موفد شوف تيفي من عين المكان، فإن زكرياء أمزيل عانق الحرية بعدما قضى سنة وستة أشهر بالسجن المحلي عكاشة بعد متابعته بتهم مختلفة.

ويعتبر زكرياء أمزيل الصديق المقرب لكابو القلعة الخضراء زكرياء بلقاضي المعروف بـ « السكوادرا » الذي عانق الحرية قبل حوالي أسبوع من الآن.

تجدر الإشارة، إلى أن « التُوال » كان هو قائد مجموعة أنصار درب السلطان.