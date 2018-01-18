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بالصور..إنقاذ مغاربة من الموت بسواحل ليبيا

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 11:28 بالصور..إنقاذ مغاربة من الموت بسواحل ليبيا | مجتمع
بالصور..إنقاذ مغاربة من الموت بسواحل ليبيا
تمكنت قوات خفر السواحل الليبية بمدينة طرابلس، مساء أمس الأربعاء، من إنقاذ مهاجرين غير شرعيين وهم على قوارب الموت يبلغ عددهم 232 مهاجرا من بينهم 11 مغربيا.

"شوف تيفي"

تمكنت قوات خفر السواحل الليبية بمدينة طرابلس، مساء أمس الأربعاء، من إنقاذ مهاجرين غير شرعيين وهم على قوارب الموت يبلغ عددهم 232 مهاجرا من بينهم 11 مغربيا.

وحسب ما كشف عنه جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس فقد تم أمس الأربعاء، إنقاذ حياة 232 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قوارب الموت متجهين نحو الشواطئ الأوروبية، حيث كان بينهم نساء و أطفال من جنسيات عربية و إفريقية و آسيوية.

وأكد الجهاز المذكور بأن المهاجرين تم إيواؤهم داخل مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس بطريق السكة و تقديم الخدمات الإيوائية والإسعافات الأولية لهم من قبل الهيئة الطبية الدولية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ليبيا طرابلس قوارب الموت الشواطئ الأوروبية

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