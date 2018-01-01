بالأرقام..توقعات أكثر تشاؤما بشأن قدرة الأسر المغربية على الادخار ﻿

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن توقعات الأسر المغربية بشأن قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة تعد أكثر تشاؤما.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن توقعات الأسر المغربية بشأن قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة تعد أكثر تشاؤما.

وأفادت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر برسم الفصل الرابع من سنة 2017، أنه فقط 20,7 في المائة من الأسر صرحت بأنها تتوقع الادخار خلال 12 شهرا المقبلة.

وأضاف المصدر ذاته أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 58,6 نقطة، عوض ناقص 55,7 نقطة مسجلة خلال الفصل السابق، وناقص 68,7 نقطة في نفس الفصل من السنة الماضية.

وأبرزت المندوبية السامية أنه في ما يخص تغيرات أثمنة المواد الغدائية، صرحت 88,9 في المائة من الأسر، خلال الفصل الرابع من 2017، بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال ال12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,4 في المائة فقط انخفاضا في الأسعار، مشيرة إلى أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 88,5 نقطة عوض ناقص 82,8 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 87,3 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

كما يتوقع 80,1 في المئة من الأسر أن تستمر أثمنة المواد الغذائية في الارتفاع، خلال 12 شهرا القادمة، في حين يتوقع فقط 0,5 في المئة منهم انخفاضها، حسب المصدر ذاته. وأشارت المذكرة إلى أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 79,6 نقطة، عوض ناقص 74 نقطة مسجلة خلال الفصل السابق وناقص 77,3 نقطة قبل سنة.