 الاحتفال بالذكرى الستين لإقامة العلاقات المغربية الصينية فرصة لتكريس الارتقاء المتواصل ودور الملك ''محمد السادس'' في العلاقات الثنائية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

كويكب ضخم قريب من الأرض وهذه مخاطره | منوعات

كويكب ضخم قريب من الأرض وهذه مخاطره

بالصـورة..بعد تحرير الدرهم..خبر سار للمغاربة بخصوص الأورو | اقتصاد

بالصـورة..بعد تحرير الدرهم..خبر سار للمغاربة بخصوص الأورو

مندوبية التامك: كل عقار متخلى عنه من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون يصبح بصفة تلقائية تحت تصرف مديرية أملاك الدولة | بوليتيك

مندوبية التامك: كل عقار متخلى عنه من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون يصبح بصفة تلقائية تحت تصرف

غـــريب.. قـــاضي يطرد محامية مغربية بسبب الحجاب | دولي

غـــريب.. قـــاضي يطرد محامية مغربية بسبب الحجاب

عاجل..حافلة لنقل المسافرين دارت كسيدة خايبة بزاف بأزيلال | حوادث و حقوق

عاجل..حافلة لنقل المسافرين دارت كسيدة خايبة بزاف بأزيلال

سكوب..المحامي موريتي كيقلب على الفنان سعد المجرد | ثقافة و فنون

سكوب..المحامي موريتي كيقلب على الفنان سعد المجرد

مزحة قاصرين تتسبب في قتل مهاجر مغربي | دولي

مزحة قاصرين تتسبب في قتل مهاجر مغربي

عــــاجل: تطورات جديدة في قضية الخادمة اللي حرقاتها المشغلة ديالها فكازا وهاشنو قالت ليهم فالسبيطار | حوادث و حقوق

عــــاجل: تطورات جديدة في قضية الخادمة اللي حرقاتها المشغلة ديالها فكازا وهاشنو قالت ليهم

عــــاجل..مديرية الحموشي تدخل على خط انتحار تلميذ بسبب لعبة الحوت الأزرق بطنجة و هذه هي الحقيقة الكاملة | بوليتيك

عــــاجل..مديرية الحموشي تدخل على خط انتحار تلميذ بسبب لعبة الحوت الأزرق بطنجة و هذه هي الحقيقة

''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

الاحتفال بالذكرى الستين لإقامة العلاقات المغربية الصينية فرصة لتكريس الارتقاء المتواصل ودور الملك ''محمد السادس'' في العلاقات الثنائية

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 11:13 الاحتفال بالذكرى الستين لإقامة العلاقات المغربية الصينية فرصة لتكريس الارتقاء المتواصل ودور الملك محمد السادس في العلاقات الثنائية | بوليتيك
الاحتفال بالذكرى الستين لإقامة العلاقات المغربية الصينية فرصة لتكريس الارتقاء المتواصل ودور الملك ''محمد السادس'' في العلاقات الثنائية
أكد القائم بأعمال السفارة المغربية ببكين السيد مراد العياشي أن الاحتفال بالذكرى الستين لإقامة العلاقات المغربية الصينية، التي تحل خلال السنة الجارية، فرصة لتكريس الارتقاء المتواصل الذي تعرفه

''شــوف تيفي''

أكد القائم بأعمال السفارة المغربية ببكين السيد مراد العياشي أن الاحتفال بالذكرى الستين لإقامة العلاقات المغربية الصينية، التي تحل خلال السنة الجارية، فرصة لتكريس الارتقاء المتواصل الذي تعرفه هذه العلاقات، خاصة بعد توقيع الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ، سنة 2016، على معاهدة للرقي بهذه العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة وتوقيع المغرب، السنة الماضية، على مذكرة للانضمام للمبادرة الصينية ''الحزام والطريق''.

وأبرز الدبلوماسي المغربي، خلال ندوة دولية نظمتها الحكومة المحلية للعاصمة بكين حول موضوع ''مبادرة الحزام والطريق .. المبادلات والتعاون''، أن التوقيع على مذكرة التفاهم هاته يعتبر لبنة جديدة تدعم أرضية تعزيز التعاون المغربي الصيني باعتبار أن هذه المبادرة، التي كان المغرب من أوائل الدول الإفريقية التي انضمت إليها، تشكل أداة لإقامة شراكات متعددة الأطراف في قطاعات اقتصادية واعدة وذات قيمة مضافة كالبنية التحتية والصناعات المتطورة والتكنولوجيا.

وأضاف السيد العياشي أن تطور العلاقات الثنائية كان نتيجة للجهود التي بذلها الملك محمد السادس والتي أعطت دفعة قوية للعلاقات الثنائبة بالتوقيع، سنة 2016، على معاهدة للارتقاء بهذه العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة تعززت بإطلاق مشاريع اقتصادية مشتركة رائدة، أهمها المدينة الصناعية ''طنجة تيك''، ومشروع إنجاز المجموعة الصينية ''بي. واي. دي أوطو إنداستري'' لمنظومة صناعية للنقل الكهربائي بالمغرب الذي تم التوقيع على بروتوكول الاتفاقية المتعلقة به أمام جلالة الملك في دجنبر 2017.

كما استعرض القائم بأعمال السفارة المغربية الخطوط العريضة للاستراتيجية التي أطلقها المغرب منذ سنوات لتطوير الطاقات المتجددة وبرامج تطوير البنية التحتية وشبكة السكك الحديدية.

وأعرب عدد من المشاركين في الندوة، ومن بينهم رجال أعمال وفاعلون اقتصاديون ومسؤولون بشركات مختصة في الصناعات الالكترونية وفي البنيات التحتية، عن رغبتهم في الاطلاع على الفرص المتاحة بالمغرب وعزمهم الدخول في شراكات مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والنقل السككي والسياحة، وبالتالي الاستفادة من الطفرة التي تعرفها العلاقات المغربية الصينية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الصين السفارة محمد السادس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مندوبية التامك: كل عقار متخلى عنه من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون يصبح بصفة تلقائية تحت تصرف مديرية أملاك الدولة | بوليتيك

مندوبية التامك: كل عقار متخلى عنه من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون يصبح بصفة تلقائية تحت تصرف مديرية أملاك الدولة

عــــاجل..مديرية الحموشي تدخل على خط انتحار تلميذ بسبب لعبة الحوت الأزرق بطنجة و هذه هي الحقيقة الكاملة | بوليتيك

عــــاجل..مديرية الحموشي تدخل على خط انتحار تلميذ بسبب لعبة الحوت الأزرق بطنجة و هذه هي الحقيقة الكاملة

شُبهة التزوير تلاحق مسؤولا ب البيجيدي | بوليتيك

شُبهة التزوير تلاحق مسؤولا ب ''البيجيدي''

فريق حزب المصباح يحيل على مكتب مجلس النواب مقترح قانون لتحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان | بوليتيك

فريق حزب المصباح يحيل على مكتب مجلس النواب مقترح قانون لتحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..بعد دخول السنة الجديدة و تطبيق غرامة 25 درهم للراجلين..مغاربة مفراسهم والو | بــووز
منذ 13 دقيقة

بالفيديو..بعد دخول السنة الجديدة و تطبيق غرامة 25 درهم للراجلين..مغاربة مفراسهم والو

فضيحة وبالفيديو..بوجه مكشوف زوج مغربي يُفجرها..بعد عِشرة دامت أزيد من 22 سنة..مرتي تقلبات عليا و حصلتها كتخوني مع مول البيكوب | بــووز

فضيحة وبالفيديو..بوجه مكشوف زوج مغربي يُفجرها..بعد عِشرة دامت أزيد من 22 سنة..مرتي تقلبات عليا و حصلتها كتخوني مع مول البيكوب

بالفيديو..هذا هو سبب وفاة شقيقتين غرقا بضاية بمدينة الكارة والمجلس البلدي يرد | بــووز

بالفيديو..هذا هو سبب وفاة شقيقتين غرقا بضاية بمدينة الكارة والمجلس البلدي يرد

خـــطيرو بالفيديو..شوفو أشنو وقع بالكارة بعد وفاة شقيقتين فحفرة ديال الصرف الصحي | بــووز

خـــطيرو بالفيديو..شوفو أشنو وقع بالكارة بعد وفاة شقيقتين فحفرة ديال الصرف الصحي

﻿

آخر المستجدات

كويكب ضخم قريب من الأرض وهذه مخاطره | منوعات
منذ 4 دقائق

كويكب ضخم قريب من الأرض وهذه مخاطره

بالصـورة..بعد تحرير الدرهم..خبر سار للمغاربة بخصوص الأورو | اقتصاد

بالصـورة..بعد تحرير الدرهم..خبر سار للمغاربة بخصوص الأورو

مندوبية التامك: كل عقار متخلى عنه من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون يصبح بصفة تلقائية تحت تصرف مديرية أملاك الدولة | بوليتيك

مندوبية التامك: كل عقار متخلى عنه من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون يصبح بصفة تلقائية تحت تصرف

غـــريب.. قـــاضي يطرد محامية مغربية بسبب الحجاب | دولي

غـــريب.. قـــاضي يطرد محامية مغربية بسبب الحجاب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.