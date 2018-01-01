وفاة طفل نتيجة تعرضه لنزيف دموي داخلي بعد سقوطه من سلم بجرسيف ﻿

أفادت وزارة الصحة بأن طفلا يبلغ من العمر 16 سنة توفي، أمس الأربعاء، نتيجة نزيف دموي داخلي بعد سقوطه من سلم، وذلك رغم التدخلات الطبية بمستعجلات المستشفى الإقليمي لجرسيف.

شـــوف تيفي:

أفادت وزارة الصحة بأن طفلا يبلغ من العمر 16 سنة توفي، أمس الأربعاء، نتيجة نزيف دموي داخلي بعد سقوطه من سلم، وذلك رغم التدخلات الطبية بمستعجلات المستشفى الإقليمي لجرسيف.

وأوضح بلاغ للوزارة أن مصلحة المستعجلات بالمستشفى المذكور استقبلت ليلة الثلاثاء الأربعاء المسمى قيد حياته (ح.ر) الذي أعلن أنه تعرض لحالة سقوط، مضيفا أنه بعد فحصه من قبل الطبيب المداوم وإجراء الفحص بالأشعة لم تظهر أي إصابة في البداية، فتقرر الاحتفاظ به تحت المراقبة الطبية وإعطائه الأدوية اللازمة.

وأشار إلى أنه بعد أن لاحظ الطاقم الطبي المختص عدم تحسن حالته استفسر العائلة وتبين أن الطفل سقط من سلم، فتقرر إجراء فحوصات إضافية بالأشعة والفحص بالصدى تأكد بعدها أن هناك نزيفا داخليا، فعمد الطاقم الطبي إلى إمداده بأكياس من الدم وإعداده لإرساله الى المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، لكنه، فارق الحياة في الساعة السابعة والنصف من صباح الأربعاء رغم المجهودات التي بذلها الطاقم الطبي والتمريضي المعالج.