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شــاعلــة.. ''الســويد'' تجهز شعبها و تستعد للحرب ضـد ''روسيا ''

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 11:06 شــاعلــة.. الســويد تجهز شعبها و تستعد للحرب ضـد روسيا | دولي
شــاعلــة.. ''الســويد'' تجهز شعبها و تستعد للحرب ضـد ''روسيا ''
تستعد السويد لإصدار دليل إعلامي حول ما ينبغي القيام به، في حالة نشوء حرب، في الوقت الذي يتصاعد فيه النقاش في البلاد حول كيفية التعامل مع التهديد الروسي.

''شــوف تيفي''

 تستعد السويد لإصدار دليل إعلامي حول ما ينبغي القيام به، في حالة نشوء حرب، في الوقت الذي يتصاعد فيه النقاش في البلاد حول كيفية التعامل مع التهديد الروسي.

 وبحسب ما نقلت صحيفة التليغراف البريطانية، الأربعاء 17 يناير 2018، سوف يُطلع الكُتيّب، المقرر إرساله إلى نحو 4.7 مليون أسرة، الجمهورَ على كيفية المشاركة في ''الدفاع الشامل'' خلال فترة الحرب، وتأمين الماء والغذاء والتدفئة.

 وفي هذا الصدد سوف يقدّم كذلك الكتيّب الذي يحمل عنوان ''إذا أتت أزمة أو حرب'' إرشادات عن التعامل مع تهديدات الهجمات الإلكترونية، والإرهاب، وتغير المناخ، بحسب ما أوردت صحيفة فاينانشيال تايمز.

 وقالت كريستينا أندرسن، بوكالة الطوارئ المدنية السويدية، إن ''كل المجتمع بحاجة لأن يكون على استعداد للنزاع، وليس فقط الجيش، ونحن لم نكن نستخدم كلمات مثل ''دفاع شامل أو حالة تأهب قصوى منذ 25 إلى 30 عاماً أو أكثر، لذا فالمعرفة بهذا الشأن بين المواطنين تعد شديدة الانخفاض''.

 وجدير بالذكر إلى أن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم ودعمها العسكري لانفصاليي أوكرانيا، جنباً إلى جنب مع النشاط المتزايد بالقرب من دول البلطيق والدول الاسكندنافية قد أسفر عن قلق عميق في السويد.

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شوف تيفي روسيا العسكري التهديد حرب

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