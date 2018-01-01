السؤال الذي حير الجميع: لماذا لا تطبع الدول الكثير من المال وتقضي على الفقر؟ ﻿

لماذا لا تطبع الدول الكثير من المال وتقضي على الفقر؟ هذا السؤال يعتبر من بين الأسئلة التي طرحها الملايين من الأشخاص عبر العالم وحاولوا العثور على إجابة تنهي فضولهم، ما دفع بوسائل إعلام عالمية إلى

"شوف تيفي"

لماذا لا تطبع الدول الكثير من المال وتقضي على الفقر؟ هذا السؤال يعتبر من بين الأسئلة التي طرحها الملايين من الأشخاص عبر العالم وحاولوا العثور على إجابة تنهي فضولهم، ما دفع بوسائل إعلام عالمية إلى الخروج بإجابة علمية تنهي هذا الجدل.

فحسب موقع "دمشق الآن" فإن التفسير غير العلمي تكون بدايته بطرح سؤال "لماذا أنت تعمل؟" والإجابة تكون من أجل أن تحصل على مال يعينك في حياتك، تمام؟ فمثلا لو كنت استاذ مدرسة أو طبيبا أو محاميا أو رجل أعمال لديك شركة خاصة، فبنهاية الشهر يتحقق لك دخل تنفقه على نفسك وعائلتك، تشتري به الخضروات والفواكه والخبز للطعام، تصلح سيارتك والمكيف في منزلك، تحلق شعرك وتدفع لكل شخص قيمة عمله الذي بدوره يأخذ هذا المال وينفقه في الاقتصاد لأنه بالنهاية بشر مثلك ولديه التزامات مثلك.

وتساءل الموقع المذكور "لماذا لا تطبع الدولة الكثير من المال ونصبح كلنا أغنياء؟"، وأوضح في جوابه لأن الإنسان لو أصبح مليارديراً ولديه جبال من الأموال لن يكون هناك من يزرع الخضروات ولا من ينقلها ولا من يبيعها، ولن يجد من يصلح له سيارته ولا من يحلق شعرك .. لأن الجميع ببساطة أصبح مليارديراً وليس بحاجة للعمل الذي يدر عليه المال.. بالتالي تتعطل الحياة.

وأشار ذات الموقع إلى أن هناك تفسيرا علميا يتمثل في التضخم، حيث تطبع الدول المال حسب رصيد المصرف المركزي من الذهب، مبرزا في الوقت نفسه أن البنوك المركزية، لا تحتفظ اليوم فقط بالذهب بل أيضاً بعملات أجنبية وسندات وغيرها من الأمور التي تشكل غطاء لأي إصدار عملات، لكن لا تلتزم الدولة فقط بهذا الغطاء بل تتعداه بشكل كبير، ويبقى ما يحفظ للعملة قيمتها القانونية هو هيبة الدولة و قوتها في الاقتصاد والعالم من خلال ترسانة عسكرية وقواعد في كل مكان.