خطير..الهجوم على منزل الناشط الأمازيغي أرحموش+صور ﻿

تعرض منزل الحقوقي والناشط الأمازيغي أحمد أرحموش، مساء أمس الأربعاء، لاعتداء خطير، حيث قام مجهولون برشقه بوابل من الحجارة، ما تسبب في تخريب واجهة المنزل .

"شوف تيفي"

تعرض منزل الحقوقي والناشط الأمازيغي أحمد أرحموش، مساء أمس الأربعاء، لاعتداء خطير، حيث قام مجهولون برشقه بوابل من الحجارة، ما تسبب في تخريب واجهة المنزل .

وحسب مصادر حقوقية في كشفها عن تفاصيل النازلة، فإن مجهولين على سيارة خفيفة، كانوا وراء هذا الاعتداء على منزل أحمد أرحموش .

وأكدت المصادر ذاتها أن أرحموش، تقدم بشكاية للمصالح الأمنية التي حلت بمنزله وعاينت حجم الخسائر وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.

وكتب أحمد أرحموش على حسابه بالفيسبوك: " رسالة مفهومة وجهت لي هذا المساء ليلا، تعرض منزلي لهجوم عنيف وذلك بواسطة وابل من الحجارة.. كسر زجاج الواجهة وبعثرت أمتعته...".