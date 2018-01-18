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خطير..الهجوم على منزل الناشط الأمازيغي أرحموش+صور

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 10:49 خطير..الهجوم على منزل الناشط الأمازيغي أرحموش+صور | حوادث و حقوق
خطير..الهجوم على منزل الناشط الأمازيغي أرحموش+صور
تعرض منزل الحقوقي والناشط الأمازيغي أحمد أرحموش، مساء أمس الأربعاء، لاعتداء خطير، حيث قام مجهولون برشقه بوابل من الحجارة، ما تسبب في تخريب واجهة المنزل .

"شوف تيفي"

 تعرض منزل الحقوقي والناشط الأمازيغي أحمد أرحموش، مساء أمس الأربعاء، لاعتداء خطير، حيث قام مجهولون برشقه بوابل من الحجارة، ما تسبب في تخريب واجهة المنزل .

وحسب مصادر حقوقية في كشفها عن تفاصيل النازلة، فإن مجهولين على سيارة خفيفة، كانوا وراء هذا الاعتداء على منزل أحمد أرحموش .

وأكدت المصادر ذاتها أن أرحموش، تقدم بشكاية للمصالح الأمنية التي حلت بمنزله وعاينت حجم الخسائر وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.

وكتب أحمد أرحموش على حسابه بالفيسبوك: " رسالة مفهومة وجهت لي هذا المساء ليلا، تعرض منزلي لهجوم عنيف وذلك بواسطة وابل من الحجارة.. كسر زجاج الواجهة وبعثرت أمتعته...".

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المغرب شوف تيفي الحقوقي أحمد أرحموش الهجوم

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