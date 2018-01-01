هام..ها كيفاش يمكن ليكم تحلو مشكل نسيان ''كلمات المرور'' mot de passe ﻿

أصبح مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أمام فرصة عدم نسيان كلمات المرور، حيث يتولّى تطبيق Kaspersky Password Manager تخزين كل كلمة مرور بشكل آمن، إذ يكفي أن تتذكر كلمة مرور رئيسية واحدة للوصول إلى كل كلمات

''شوف تيفي''

أصبح مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أمام فرصة عدم نسيان كلمات المرور، حيث يتولّى تطبيق Kaspersky Password Manager تخزين كل كلمة مرور بشكل آمن، إذ يكفي أن تتذكر كلمة مرور رئيسية واحدة للوصول إلى كل كلمات مرورك الفردية.

وحسب موقع قناة ''سكاي نيوز'' فإن هذا التطبيق، يبسط إدارة عملية الأمن لكل كلمات المرور، بفضل مخزن كلمات المرور الآمن، حيث سيتم تخزين كل كلمات المرور وبيانات بطاقات الائتمان والعناوين والملاحظات وغيرها من المعلومات الشخصية الأساسية بأمان مطلق.

وأوضح المصدر ذاته فكل ما يحتاج إليه المستخدم هو كلمة مرور رئيسية واحدة ليتمكّن من الوصول إلى أي من كلمات مروره الفردية، على أي جهاز من أجهزته المعتمدة أو عبر الويب، ويتحقق التطبيق تلقائيًا من كلمات المرور الموجودة للتأكد من عدم توفّر تكرارات أو كلمات مرور ضعيفة يمكن أن يخمّنها المجرمون الإلكترونيون بسهولة.