يا ربي السلامة..حادثة خايبة بزاف: رموك ينهي حياة شخصين ضواحي البيضاء ﻿

شهدت الطريق بين مدوينة وسبيت ضواحي البيضاء في الساعات الأولى من يومه الخميس، حادثة سير مروعة، تتمثل في اصطدام شاحنة كبيرة بدراجة نارية من نوع ''سي 90'' كان على متنها شخصان، ما خلف مصرعهما فورا بمكان

"شوف تيفي"

شهدت الطريق بين مدوينة وسبيت ضواحي البيضاء في الساعات الأولى من يومه الخميس، حادثة سير مروعة، تتمثل في اصطدام شاحنة كبيرة بدراجة نارية من نوع "سي 90" كان على متنها شخصان، ما خلف مصرعهما فورا بمكان الحادث.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الظلام بالطريق، كان سببا وراء وقوع هذا الحادث المروع، مشيرا إلى أن الشخصين اللذان كان على الدراجة النارية فارقا الحياة تحت عجلات "الرموك"

وأكد المصدر ذاته أن الهالكين تم نقلهما إلى مستودع الأموات الرحمة، بينما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.