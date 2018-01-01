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عاجل..المحامي والناشط الحقوقي محمد طارق السباعي في ذمة الله

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 10:34 عاجل..المحامي والناشط الحقوقي محمد طارق السباعي في ذمة الله | مجتمع
عاجل..المحامي والناشط الحقوقي محمد طارق السباعي في ذمة الله
فارق الحياة، الأستاذ طارق السباعي المحامي بهيئة الرباط ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، صباح يومه الخميس.

"شوف تيفي"

فارق الحياة، الأستاذ طارق السباعي المحامي بهيئة الرباط ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، صباح يومه الخميس.

وأكدت المحامية نعيمة الكلاف هذا الخبر قبل قليل، وكتبت في تدوينتة على حسابها بالفيسبوك: "صباح بطعم الموت ..وفاة زميلنا الأستاذ طارق السباعي المحامي بهيئة الرباط ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام..رحمة الله عليه و اسكنه فسيح جناته عزاؤنا واحد" .

تجدر الإشارة إلى أن المحامي الراحل، يعتبر من بين أهم الوجوه الحقوقية بالمغرب، حيث تكلف بمهمة الكشف عن مجموعة من الملفات الخاصة بحماية المال العام.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي طارق السباعي رئيس هيئة حماية المال العام

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